https://ria.ru/20210303/tramp-1599838689.html

СМИ узнали о серьезных планах Трампа вновь баллотироваться в президенты

СМИ узнали о серьезных планах Трампа вновь баллотироваться в президенты

Бывший президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность баллотироваться на этот пост в 2024 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T22:51

2021-03-03T22:51

2021-03-03T22:51

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность баллотироваться на этот пост в 2024 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Ранее Трамп заявил, что может решить баллотироваться в президенты вновь.Согласно источникам агентства, Трамп говорит своим союзникам, что он серьезно рассматривает эту возможность. Как отмечают источники, его близкие советники хотят, чтобы он баллотировался не вместе с бывшим вице-президентом Майком Пенсом, а выбрал кого-то другого. Источники добавили, что Трамп обсуждал альтернативы Пенсу.Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/tramp-1599447285.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире