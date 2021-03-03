https://ria.ru/20210303/toplivo-1599836300.html

Украинский депутат рассказал о заправке танков российским топливом

Украинский депутат рассказал о заправке танков российским топливом

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что ему непонятно, зачем Украина запрещает закупать... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T22:06

2021-03-03T22:06

2021-03-03T22:06

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что ему непонятно, зачем Украина запрещает закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".Депутат задался вопросом, почему военную технику можно снабжать топливом из России, а вакцину у этой страны покупать нельзя. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в России. Глава государства Владимир Зеленский признавался, что не может объяснить это решение народу, пока другую вакцину Киеву никто не предложил. Президент России Владимир Путин отмечал, что у страны есть возможность поставить Украине вакцину от коронавируса, однако для этого нужен запрос от властей. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявил, что отказ Киева от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность. Позднее Украина все же получила индийский препарат Covishield.

https://ria.ru/20210301/poroshenko-1599511447.html

украина

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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, украина