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Украинский депутат рассказал о заправке танков российским топливом
Украинский депутат рассказал о заправке танков российским топливом
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что ему непонятно, зачем Украина запрещает закупать... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T22:06
2021-03-03T22:06
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что ему непонятно, зачем Украина запрещает закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".Депутат задался вопросом, почему военную технику можно снабжать топливом из России, а вакцину у этой страны покупать нельзя. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в России. Глава государства Владимир Зеленский признавался, что не может объяснить это решение народу, пока другую вакцину Киеву никто не предложил. Президент России Владимир Путин отмечал, что у страны есть возможность поставить Украине вакцину от коронавируса, однако для этого нужен запрос от властей. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявил, что отказ Киева от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность. Позднее Украина все же получила индийский препарат Covishield.
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, украина

Украинский депутат рассказал о заправке танков российским топливом

22:06 03.03.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие на военной базе в Киеве.
Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 3 мар РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что ему непонятно, зачем Украина запрещает закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".
"Что касается запрета на российскую вакцину я могу ответить очень просто. Все же знают, что у нас украинские танки заправляются российским дизтопливом. <…> У нас на боевое дежурство танки Украины, БТРы заправляются российским дизтопливом", — отметил Бойко.
Депутат задался вопросом, почему военную технику можно снабжать топливом из России, а вакцину у этой страны покупать нельзя.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в России. Глава государства Владимир Зеленский признавался, что не может объяснить это решение народу, пока другую вакцину Киеву никто не предложил. Президент России Владимир Путин отмечал, что у страны есть возможность поставить Украине вакцину от коронавируса, однако для этого нужен запрос от властей. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявил, что отказ Киева от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность. Позднее Украина все же получила индийский препарат Covishield.
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Денис ШмыгальКоронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньВладимир ЗеленскийУкраина
 
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