Украинский депутат рассказал о заправке танков российским топливом
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие на военной базе в Киеве.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что ему непонятно, зачем Украина запрещает закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".
"Что касается запрета на российскую вакцину я могу ответить очень просто. Все же знают, что у нас украинские танки заправляются российским дизтопливом. <…> У нас на боевое дежурство танки Украины, БТРы заправляются российским дизтопливом", — отметил Бойко.
Депутат задался вопросом, почему военную технику можно снабжать топливом из России, а вакцину у этой страны покупать нельзя.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в России. Глава государства Владимир Зеленский признавался, что не может объяснить это решение народу, пока другую вакцину Киеву никто не предложил. Президент России Владимир Путин отмечал, что у страны есть возможность поставить Украине вакцину от коронавируса, однако для этого нужен запрос от властей. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявил, что отказ Киева от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность. Позднее Украина все же получила индийский препарат Covishield.