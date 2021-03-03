https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599701752.html

Лидер белорусской оппозиции в Финляндии: кортеж, охрана, отель President

Лидер белорусской оппозиции в Финляндии: кортеж, охрана, отель President

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибыла на четыре дня в Финляндию вместе с командой помощников и в сопровождении охраны, отель она выбрала под... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T09:52

2021-03-03T09:52

2021-03-03T11:32

светлана тихановская

санна марин

саули ниинисте

кгб белоруссии

финляндия

белоруссия

вильнюс

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар — РИА Новости. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибыла на четыре дня в Финляндию вместе с командой помощников и в сопровождении охраны, отель она выбрала под стать своим амбициям — President. Корреспондент РИА Новости понаблюдал за передвижениями политика, ознакомился с условиями проживания в отеле и выяснил, сколько могут стоить услуги телохранителей.Тихановская с 1 по 4 марта находится в Хельсинки. Она уже встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё, также ее ждут встречи с премьер-министром страны Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто.President для ТихановскойТихановская прибыла в Финляндию в понедельник во второй половине дня. Перелет в Хельсинки из Вильнюса, где располагается ее штаб, был возможен либо на чартерном самолете (стоимость от десяти тысяч евро), либо с пересадкой в Риге (от 139 евро в одну сторону на одного человека), либо с пересадкой во Франкфурте (от 260 евро). Точно неизвестно, какой вариант выбрала белорусский политик.Тихановская разместилась в отеле President сети Sokos, в шаге от парламента Финляндии в самом центре Хельсинки. "В отеле представлены три категории номеров: Superior, Standart и Suite. Цены от 100 до 300 евро за ночь", — рассказала дежурный менеджер гостиницы.Аренда зала для переговоров от 100 евро за один час, в зависимости от условий размещения гостей, добавила представительница отеля. На сайте гостиницы сообщается, что отель недавно отремонтирован и оформлен дизайнерским бюро.Как следует из прайс-листа бара при отеле, бокал шампанского обойдется в 15,90 евро, бокал вина стоит девять евро, сидр (0,33 мл) — 9,70 евро, чашка кофе или бутылка воды — четыре евро.Автомобили бизнес-классаТихановская передвигается по Хельсинки в кортеже из трех автомобилей бизнес-класса: Audi A7, минивэна Mercedes и микроавтобуса Volkswagen для перевозки делегаций.Оппозиционерка в Хельсинки постоянно находится в сопровождении нескольких помощников и передвигается по финской столице в периметре минимум четырех охранников, по крайней мере один из которых говорит на чистом русском языке.Лихая охранаКорреспондент РИА Новости попытался задать вопрос Тихановской, выходящей из отеля President, но его остановили помощница оппозиционерки и охранник."Так делать нельзя! Что вы устроили?" — заметила сопровождающая."Не нужно задавать здесь вопросы. Задавать их буду я", — сказал на русском языке охранник Тихановской и оттеснил корреспондента в сторону, попутно ведя фото- и видеосъемку, а также включив рацию. Он также в стиле допроса задал корреспонденту несколько вопросов личного характера.Представители Тихановской настоятельно попросили не делать подобного впредь и согласовывать общение с пресс-службой.Также во время онлайн-общения Тихановской в финском Институте внешней политики вопросы от российских журналистов были проигнорированы.Сколько стоит охрана в ФинляндииТихановскую в Хельсинки охраняют минимум четыре человека. Представитель штаба оппозиционерки в Финляндии Кирилл Кириллов сообщил, что, к примеру, во вторник Тихановская была занята весь день и находилась в разъездах, то есть в сопровождении охраны. По данным охранного агентства Finsec, стоимость услуг одного телохранителя в Финляндии колеблется от 100 до 500 евро в час. Таким образом, стоимость восьми часов работы четырех телохранителей начинается от 3,2 тысячи евро. Тихановская пробудет в Хельсинки четыре дня.Дальше — ЛиссабонОжидается, что Тихановская из Хельсинки отправится в Лиссабон. Прямое сообщение между странами отсутствует из-за коронавируса. Вылет возможен на бизнес-джете (от десяти тысяч евро), рейсом с пересадкой во Франкфурте (от 200 евро на человека), с пересадкой в Амстердаме (от 262 евро) или с двумя пересадками во Франкфурте и Мадриде (от 250 евро).Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599557284.html

https://ria.ru/20210228/tikhanovskaya-1599316350.html

https://ria.ru/20210119/tikhanovskaya-1593635671.html

https://ria.ru/20210131/tikhanovskaya-1595358481.html

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Кадры отеля President в Хельсинки, где остановилась Тихановская Тихановская в ходе визита в Хельсинки остановилась в отеле President финской сети Sokos, рядом с финским парламентом. 2021-03-03T09:52 true PT1M01S

Кадры отеля President в Хельсинки, где остановилась Тихановская Тихановская в ходе визита в Хельсинки остановилась в отеле President финской сети Sokos, рядом с финским парламентом. 2021-03-03T09:52 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, санна марин, саули ниинисте, кгб белоруссии, финляндия, белоруссия, вильнюс, в мире