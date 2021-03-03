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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599696458.html
Охрана помешала работе журналистов в Хельсинки, где находится Тихановская
Охрана помешала работе журналистов в Хельсинки, где находится Тихановская
Охранники, в периметре которых передвигается по Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, препятствуют работе журналистов, передает... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:07
2021-03-03T10:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
санна марин
саули ниинисте
финляндия
белоруссия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар — РИА Новости. Охранники, в периметре которых передвигается по Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, препятствуют работе журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Тихановская с 1 по 4 марта находится в Хельсинки. Она уже встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё, также ее ждут встречи с премьер-министром страны Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто.Корреспондент РИА Новости попытался задать вопрос Тихановской, выходящей из отеля President, где она поселилась на время визита, но его остановили помощница оппозиционерки и русскоговорящий охранник."Не нужно задавать здесь вопросы. Задавать их буду я", - сказал на русском языке охранник Тихановской и оттеснил корреспондента в сторону.Представители политика настоятельно попросили журналиста не делать подобного впредь и согласовывать общение с пресс-службой.Также во время онлайн-общения Тихановской в финском Институте внешней политики вопросы от российских журналистов были проигнорированы.Ожидается, что в четверг Тихановская отправится из Хельсинки в Португалию.Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20210302/oppozitsiya-1599600049.html
https://ria.ru/20210301/krym-1599447156.html
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Кадры отеля President в Хельсинки, где остановилась Тихановская
Тихановская в ходе визита в Хельсинки остановилась в отеле President финской сети Sokos, рядом с финским парламентом.
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светлана тихановская, санна марин, саули ниинисте, финляндия, белоруссия, в мире

Охрана помешала работе журналистов в Хельсинки, где находится Тихановская

09:07 03.03.2021 (обновлено: 10:00 03.03.2021)
 
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар — РИА Новости. Охранники, в периметре которых передвигается по Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, препятствуют работе журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Тихановская с 1 по 4 марта находится в Хельсинки. Она уже встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё, также ее ждут встречи с премьер-министром страны Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто.
Корреспондент РИА Новости попытался задать вопрос Тихановской, выходящей из отеля President, где она поселилась на время визита, но его остановили помощница оппозиционерки и русскоговорящий охранник.
"Не нужно задавать здесь вопросы. Задавать их буду я", - сказал на русском языке охранник Тихановской и оттеснил корреспондента в сторону.
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Представители политика настоятельно попросили журналиста не делать подобного впредь и согласовывать общение с пресс-службой.
Также во время онлайн-общения Тихановской в финском Институте внешней политики вопросы от российских журналистов были проигнорированы.
Ожидается, что в четверг Тихановская отправится из Хельсинки в Португалию.
Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСанна МаринСаули НиинистеФинляндияБелоруссияВ мире
 
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