https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599696458.html

Охрана помешала работе журналистов в Хельсинки, где находится Тихановская

Охрана помешала работе журналистов в Хельсинки, где находится Тихановская

Охранники, в периметре которых передвигается по Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, препятствуют работе журналистов, передает... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T09:07

2021-03-03T09:07

2021-03-03T10:00

протесты в белоруссии

светлана тихановская

санна марин

саули ниинисте

финляндия

белоруссия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар — РИА Новости. Охранники, в периметре которых передвигается по Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, препятствуют работе журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Тихановская с 1 по 4 марта находится в Хельсинки. Она уже встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё, также ее ждут встречи с премьер-министром страны Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто.Корреспондент РИА Новости попытался задать вопрос Тихановской, выходящей из отеля President, где она поселилась на время визита, но его остановили помощница оппозиционерки и русскоговорящий охранник."Не нужно задавать здесь вопросы. Задавать их буду я", - сказал на русском языке охранник Тихановской и оттеснил корреспондента в сторону.Представители политика настоятельно попросили журналиста не делать подобного впредь и согласовывать общение с пресс-службой.Также во время онлайн-общения Тихановской в финском Институте внешней политики вопросы от российских журналистов были проигнорированы.Ожидается, что в четверг Тихановская отправится из Хельсинки в Португалию.Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210302/oppozitsiya-1599600049.html

https://ria.ru/20210301/krym-1599447156.html

https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599578139.html

финляндия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры отеля President в Хельсинки, где остановилась Тихановская Тихановская в ходе визита в Хельсинки остановилась в отеле President финской сети Sokos, рядом с финским парламентом. 2021-03-03T09:07 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, санна марин, саули ниинисте, финляндия, белоруссия, в мире