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https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599685334.html
Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Находящаяся в Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой будет добиваться Минск, передвигается по финской столице в кортеже... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T03:03
2021-03-03T03:03
светлана тихановская
финляндия
белоруссия
хельсинки
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар — РИА Новости. Находящаяся в Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой будет добиваться Минск, передвигается по финской столице в кортеже из трех автомобилей бизнес-класса и в сопровождении охраны, передает корреспондент РИА Новости.Тихановская с 1 по 4 марта находится в Хельсинки. Она уже встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё, также ее ждут встречи с премьер-министром страны Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.По городу она передвигается в кортеже из трех автомобилей бизнес-класса: Audi A7, минивэна Mercedes и микроавтобуса Volkswagen для перевозки делегаций.Оппозиционерка в Хельсинки постоянно находится в сопровождении нескольких помощников и ходит в периметре минимум четырех охранников. Как выяснил корреспондент РИА Новости, по крайней мере один из них говорит на русском языке.Ожидается, что в четверг Тихановская отправится из Хельсинки в Португалию.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599596215.html
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светлана тихановская, финляндия, белоруссия, хельсинки, в мире

Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной

03:03 03.03.2021
 
© REUTERS / Lehtikuva/Heikki SaukkomaaСветлана Тихановская во время интервью в Хельсинки
Светлана Тихановская во время интервью в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© REUTERS / Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар — РИА Новости. Находящаяся в Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой будет добиваться Минск, передвигается по финской столице в кортеже из трех автомобилей бизнес-класса и в сопровождении охраны, передает корреспондент РИА Новости.
Тихановская с 1 по 4 марта находится в Хельсинки. Она уже встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё, также ее ждут встречи с премьер-министром страны Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
По городу она передвигается в кортеже из трех автомобилей бизнес-класса: Audi A7, минивэна Mercedes и микроавтобуса Volkswagen для перевозки делегаций.
Оппозиционерка в Хельсинки постоянно находится в сопровождении нескольких помощников и ходит в периметре минимум четырех охранников. Как выяснил корреспондент РИА Новости, по крайней мере один из них говорит на русском языке.
Ожидается, что в четверг Тихановская отправится из Хельсинки в Португалию.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 14:21
Представители Тихановской отрицают ее участие в подготовке захвата зданий
 
Светлана ТихановскаяФинляндияБелоруссияХельсинкиВ мире
 
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