https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599685334.html

Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной

Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной

Находящаяся в Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой будет добиваться Минск, передвигается по финской столице в кортеже... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T03:03

2021-03-03T03:03

2021-03-03T03:03

светлана тихановская

финляндия

белоруссия

хельсинки

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар — РИА Новости. Находящаяся в Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой будет добиваться Минск, передвигается по финской столице в кортеже из трех автомобилей бизнес-класса и в сопровождении охраны, передает корреспондент РИА Новости.Тихановская с 1 по 4 марта находится в Хельсинки. Она уже встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё, также ее ждут встречи с премьер-министром страны Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.По городу она передвигается в кортеже из трех автомобилей бизнес-класса: Audi A7, минивэна Mercedes и микроавтобуса Volkswagen для перевозки делегаций.Оппозиционерка в Хельсинки постоянно находится в сопровождении нескольких помощников и ходит в периметре минимум четырех охранников. Как выяснил корреспондент РИА Новости, по крайней мере один из них говорит на русском языке.Ожидается, что в четверг Тихановская отправится из Хельсинки в Португалию.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599596215.html

финляндия

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хельсинки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, финляндия, белоруссия, хельсинки, в мире