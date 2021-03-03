https://ria.ru/20210303/test-sistemy-1599778256.html

В ФМБА разработали тест-системы на варианты COVID-19

В ФМБА разработали тест-системы на варианты COVID-19

Тест-система на варианты коронавируса готовится к сдаче на регистрацию в середине марта, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:24

2021-03-03T16:24

2021-03-03T16:24

распространение коронавируса

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вероника скворцова

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тест-система на варианты коронавируса готовится к сдаче на регистрацию в середине марта, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы сделали эти тест-системы, сейчас мы их все свели в одну тест-систему, которая позволяет просто по мазку определить именно вот те линии, которых мы опасаемся. Соответственно, эта тест-система прошла апробацию и валидацию в наших эпидемиологических исследованиях. Мы готовимся сдать ее на регистрацию, надеемся, что это будет вот уже в середине марта", - рассказала Скворцова в эфире "России 24".

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599774099.html

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2021

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