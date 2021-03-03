Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/tekhnika-1599692829.html
В Красноярский край поступила партия техники для тушения лесных пожаров
В Красноярский край поступила партия техники для тушения лесных пожаров
Первая в этом году партия техники для тушения лесных пожаров в рамках нацпроекта "Экология" поступила в Красноярский край, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:14
2021-03-03T08:14
красноярский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155721/52/1557215225_0:0:1119:630_1920x0_80_0_0_c8aaeaeaa9ebe135c20439d1d427a65f.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Первая в этом году партия техники для тушения лесных пожаров в рамках нацпроекта "Экология" поступила в Красноярский край, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона."Краевой Лесопожарный центр получил четыре трактора повышенной проходимости для предотвращения и тушения лесных пожаров в регионе. В 2021 году это первое поступление новой техники в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В ближайшее время тракторы доставят в центральные и северные подразделения краевого Лесопожарного центра", - сказала представитель пресс-службы."В этом году значительно увеличено финансирование на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования. В рамках нацпроекта "Экология" выделено 327 миллионов рублей, что позволит значительно укрепить материально-техническую базу подразделений краевого Лесопожарного центра", – цитирует пресс-служба первого заместителя министра лесного хозяйства края Алексея Большакова.Замначальника Красноярской лесопожарной станции краевого Лесопожарного центра Евгений Колмаков рассказал, что лесопожарные тракторы предназначены для прокладки минерализованных полос, доставки воды и опашки лесных пожаров. По его словам, техника очень надежная, проходимая и значительно увеличивает эффективность тушения лесных пожаров. Гусеничная техника особенно необходима при тушении пожаров в северных территориях края, где в основном болотистая местность и на колесном транспорте до очага возгорания добраться сложно.Всего в 2021 году планируется приобрести 79 единиц тяжелой лесопожарной техники – это автобусы, бульдозеры, лесные модули, гусеничные и колесные тракторы, тралы для транспортировки спецтехники, моторные лодки, вездеходы, мотовездеходы, грузовые и легковые автомобили. Также закупят 232 единицы специального снаряжения и оборудования – спусковые устройства, парашютные системы, навигаторы, спутниковые телефоны, беспилотные летательные аппараты, переносные радиостанции и другое.Вся техника и оборудование поступят в край до конца первого полугодия 2021 года.
https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html
https://ria.ru/20210214/mishustin-1597403645.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155721/52/1557215225_72:0:1052:735_1920x0_80_0_0_6c82a964b1b0d95b1a4dee6aa614a6b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, общество

В Красноярский край поступила партия техники для тушения лесных пожаров

08:14 03.03.2021
 
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Первая в этом году партия техники для тушения лесных пожаров в рамках нацпроекта "Экология" поступила в Красноярский край, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Краевой Лесопожарный центр получил четыре трактора повышенной проходимости для предотвращения и тушения лесных пожаров в регионе. В 2021 году это первое поступление новой техники в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В ближайшее время тракторы доставят в центральные и северные подразделения краевого Лесопожарного центра", - сказала представитель пресс-службы.
Квадрокоптер, закупленный для КГАУ Охрана камчатских лесов - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 08:00Хорошие новости
Дроны спешат на помощь: лесные пожары обнаружат с воздуха
"В этом году значительно увеличено финансирование на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования. В рамках нацпроекта "Экология" выделено 327 миллионов рублей, что позволит значительно укрепить материально-техническую базу подразделений краевого Лесопожарного центра", – цитирует пресс-служба первого заместителя министра лесного хозяйства края Алексея Большакова.
Замначальника Красноярской лесопожарной станции краевого Лесопожарного центра Евгений Колмаков рассказал, что лесопожарные тракторы предназначены для прокладки минерализованных полос, доставки воды и опашки лесных пожаров. По его словам, техника очень надежная, проходимая и значительно увеличивает эффективность тушения лесных пожаров. Гусеничная техника особенно необходима при тушении пожаров в северных территориях края, где в основном болотистая местность и на колесном транспорте до очага возгорания добраться сложно.
Всего в 2021 году планируется приобрести 79 единиц тяжелой лесопожарной техники – это автобусы, бульдозеры, лесные модули, гусеничные и колесные тракторы, тралы для транспортировки спецтехники, моторные лодки, вездеходы, мотовездеходы, грузовые и легковые автомобили. Также закупят 232 единицы специального снаряжения и оборудования – спусковые устройства, парашютные системы, навигаторы, спутниковые телефоны, беспилотные летательные аппараты, переносные радиостанции и другое.
Вся техника и оборудование поступят в край до конца первого полугодия 2021 года.
Погрузочная площадка предприятия заготовки и глубокой переработки древесины в Верхней Туре - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 10:14
Мишустин утвердил Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года
 
Красноярский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния