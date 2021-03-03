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В Красноярский край поступила партия техники для тушения лесных пожаров
В Красноярский край поступила партия техники для тушения лесных пожаров
Первая в этом году партия техники для тушения лесных пожаров в рамках нацпроекта "Экология" поступила в Красноярский край, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:14
2021-03-03T08:14
2021-03-03T08:14
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Первая в этом году партия техники для тушения лесных пожаров в рамках нацпроекта "Экология" поступила в Красноярский край, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона."Краевой Лесопожарный центр получил четыре трактора повышенной проходимости для предотвращения и тушения лесных пожаров в регионе. В 2021 году это первое поступление новой техники в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В ближайшее время тракторы доставят в центральные и северные подразделения краевого Лесопожарного центра", - сказала представитель пресс-службы."В этом году значительно увеличено финансирование на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования. В рамках нацпроекта "Экология" выделено 327 миллионов рублей, что позволит значительно укрепить материально-техническую базу подразделений краевого Лесопожарного центра", – цитирует пресс-служба первого заместителя министра лесного хозяйства края Алексея Большакова.Замначальника Красноярской лесопожарной станции краевого Лесопожарного центра Евгений Колмаков рассказал, что лесопожарные тракторы предназначены для прокладки минерализованных полос, доставки воды и опашки лесных пожаров. По его словам, техника очень надежная, проходимая и значительно увеличивает эффективность тушения лесных пожаров. Гусеничная техника особенно необходима при тушении пожаров в северных территориях края, где в основном болотистая местность и на колесном транспорте до очага возгорания добраться сложно.Всего в 2021 году планируется приобрести 79 единиц тяжелой лесопожарной техники – это автобусы, бульдозеры, лесные модули, гусеничные и колесные тракторы, тралы для транспортировки спецтехники, моторные лодки, вездеходы, мотовездеходы, грузовые и легковые автомобили. Также закупят 232 единицы специального снаряжения и оборудования – спусковые устройства, парашютные системы, навигаторы, спутниковые телефоны, беспилотные летательные аппараты, переносные радиостанции и другое.Вся техника и оборудование поступят в край до конца первого полугодия 2021 года.
https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html
https://ria.ru/20210214/mishustin-1597403645.html
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красноярский край, общество
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости.
Первая в этом году партия техники для тушения лесных пожаров в рамках нацпроекта "Экология" поступила в Красноярский край
, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Краевой Лесопожарный центр получил четыре трактора повышенной проходимости для предотвращения и тушения лесных пожаров в регионе. В 2021 году это первое поступление новой техники в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В ближайшее время тракторы доставят в центральные и северные подразделения краевого Лесопожарного центра", - сказала представитель пресс-службы.
"В этом году значительно увеличено финансирование на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования. В рамках нацпроекта "Экология" выделено 327 миллионов рублей, что позволит значительно укрепить материально-техническую базу подразделений краевого Лесопожарного центра", – цитирует пресс-служба первого заместителя министра лесного хозяйства края Алексея Большакова.
Замначальника Красноярской лесопожарной станции краевого Лесопожарного центра Евгений Колмаков рассказал, что лесопожарные тракторы предназначены для прокладки минерализованных полос, доставки воды и опашки лесных пожаров. По его словам, техника очень надежная, проходимая и значительно увеличивает эффективность тушения лесных пожаров. Гусеничная техника особенно необходима при тушении пожаров в северных территориях края, где в основном болотистая местность и на колесном транспорте до очага возгорания добраться сложно.
Всего в 2021 году планируется приобрести 79 единиц тяжелой лесопожарной техники – это автобусы, бульдозеры, лесные модули, гусеничные и колесные тракторы, тралы для транспортировки спецтехники, моторные лодки, вездеходы, мотовездеходы, грузовые и легковые автомобили. Также закупят 232 единицы специального снаряжения и оборудования – спусковые устройства, парашютные системы, навигаторы, спутниковые телефоны, беспилотные летательные аппараты, переносные радиостанции и другое.
Вся техника и оборудование поступят в край до конца первого полугодия 2021 года.