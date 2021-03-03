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МИД назвал заявления США о санкциях "вещанием в пустоту"

МИД назвал заявления США о санкциях "вещанием в пустоту"

США, заявляя о санкциях в отношении России и посылаемых Москве сигналах, "вещают в пустоту", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:19

2021-03-03T13:19

2021-03-03T13:49

россия

санкции

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США, заявляя о санкциях в отношении России и посылаемых Москве сигналах, "вещают в пустоту", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот эти заявления госдепа мне напоминают такой сломанный звуковой извещатель. Вот он как бы звук транслирует, заело, и дальше не идет. Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."Ответили. А у них, знаете, как программа стоит может быть на 500 миллионов сигналов, и они выдают этот сигнал за сигналом. Они в какую-то пустоту вещают в абсолютную. Если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили, и дальше он идет мимо", - добавила она.США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Позже в МИД России заявили, что ответ на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение - это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы, навязать что-нибудь путем давления не получится.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/peskov-1599738829.html

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россия, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире