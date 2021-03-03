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Китай запустит новый спутник для мониторинга двуокиси углерода
Китай запустит новый спутник для мониторинга двуокиси углерода
Первый в мире спутник, активно зондирующий углекислый газ, будет готов к запуску в июле, заявил в интервью агентству "Синьхуа" старший научный сотрудник... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:22
2021-03-03T14:22
2021-03-03T14:22
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китай
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МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый в мире спутник, активно зондирующий углекислый газ, будет готов к запуску в июле, заявил в интервью агентству "Синьхуа" старший научный сотрудник Национального спутникового метеорологического центра Чжан Синъин.По его словам, за период с 2016 года Китай вывел на орбиту три спутника для мониторинга и изучения СО2, и все они оснащены пассивной оптической технологией дистанционного зондирования."Применение данных спутников принесет пользу не только Китаю, но и всему миру, поскольку они обеспечат технологическую поддержку для защиты нашей планеты", - сказал Чжан Синъин.Ожидается, что группа метеорологических спутников для мониторинга двуокиси углерода будет создана в период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.).
https://ria.ru/20210301/sputniki-1599407071.html
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