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Россия-Китай: Главное
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Китай запустит новый спутник для мониторинга двуокиси углерода
Китай запустит новый спутник для мониторинга двуокиси углерода
Первый в мире спутник, активно зондирующий углекислый газ, будет готов к запуску в июле, заявил в интервью агентству "Синьхуа" старший научный сотрудник... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:22
2021-03-03T14:22
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый в мире спутник, активно зондирующий углекислый газ, будет готов к запуску в июле, заявил в интервью агентству "Синьхуа" старший научный сотрудник Национального спутникового метеорологического центра Чжан Синъин.По его словам, за период с 2016 года Китай вывел на орбиту три спутника для мониторинга и изучения СО2, и все они оснащены пассивной оптической технологией дистанционного зондирования."Применение данных спутников принесет пользу не только Китаю, но и всему миру, поскольку они обеспечат технологическую поддержку для защиты нашей планеты", - сказал Чжан Синъин.Ожидается, что группа метеорологических спутников для мониторинга двуокиси углерода будет создана в период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.).
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Китай запустит новый спутник для мониторинга двуокиси углерода

14:22 03.03.2021
 
© AP Photo / Hu Xujie/XinhuaЗапуск ракеты-носителя со спутником Beidou с космодрома Сичан
Запуск ракеты-носителя со спутником Beidou с космодрома Сичан - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AP Photo / Hu Xujie/Xinhua
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МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый в мире спутник, активно зондирующий углекислый газ, будет готов к запуску в июле, заявил в интервью агентству "Синьхуа" старший научный сотрудник Национального спутникового метеорологического центра Чжан Синъин.
По его словам, за период с 2016 года Китай вывел на орбиту три спутника для мониторинга и изучения СО2, и все они оснащены пассивной оптической технологией дистанционного зондирования.
"Применение данных спутников принесет пользу не только Китаю, но и всему миру, поскольку они обеспечат технологическую поддержку для защиты нашей планеты", - сказал Чжан Синъин.
Ожидается, что группа метеорологических спутников для мониторинга двуокиси углерода будет создана в период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.).
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-3B со спутником мобильной связи Tiantong 1-02 с космодрома Сичан - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Китай вывел на орбиту более 300 спутников
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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