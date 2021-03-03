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https://ria.ru/20210303/spears-1599627379.html
Бритни Спирс опубликовала редкие снимки с повзрослевшими сыновьями
Бритни Спирс опубликовала редкие снимки с повзрослевшими сыновьями
Американская поп-певица Бритни Спирс разместила в инстаграме редкий снимок со своими повзрослевшими сыновьями, которые родились в браке с танцором Кевином... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T04:06
2021-03-03T04:06
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс разместила в инстаграме редкий снимок со своими повзрослевшими сыновьями, которые родились в браке с танцором Кевином Федерлайном: 15-летним Шоном Престоном и 14-летним Джейденом Джеймсом. В подписи к фотографии, которую она обработала в фоторедакторе (Бритни Спирс добавила огненный закат), исполнительница поразмышляла о том, как быстро растут дети и как тяжело с этим смириться, особенно мамам мальчиков. По ее словам, в какой-то момент ей все же далось уговорить сыновей выложить этот снимок. "Теперь я больше не чувствую себя обделенной. Пойду праздновать", — с иронией написала поп-звезда. На фотографиях Бритни Спирс стоит в обнимку с ребятами в поле на фоне живописных холмов. На мальчиках надеты защитные маски, поэтому лица разглядеть практически невозможно. А вот их знаменитая мама ради снимка ее опустила. За 12 часов эта публикация набрала в инстаграме почти полтора миллиона лайков.
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знаменитости, звезды, instagram, новости культуры, шоу-бизнес, бритни спирс

Бритни Спирс опубликовала редкие снимки с повзрослевшими сыновьями

04:06 03.03.2021
 
© Фото : @britneyspears/InstagramБритни Спирс с сыновьями
Бритни Спирс с сыновьями - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : @britneyspears/Instagram
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МОСКВА, 3 марРИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс разместила в инстаграме редкий снимок со своими повзрослевшими сыновьями, которые родились в браке с танцором Кевином Федерлайном: 15-летним Шоном Престоном и 14-летним Джейденом Джеймсом.
В подписи к фотографии, которую она обработала в фоторедакторе (Бритни Спирс добавила огненный закат), исполнительница поразмышляла о том, как быстро растут дети и как тяжело с этим смириться, особенно мамам мальчиков.
"Они стали такими джентльменами. Все-таки я что-то сделала правильно. Я не публиковала их фотографии в течение некоторого времени, потому что мальчики сейчас в том возрасте, когда хотят выражать свою индивидуальность. Я полностью понимаю и поддерживаю их в этом", — объяснила Спирс.
По ее словам, в какой-то момент ей все же далось уговорить сыновей выложить этот снимок. "Теперь я больше не чувствую себя обделенной. Пойду праздновать", — с иронией написала поп-звезда.
На фотографиях Бритни Спирс стоит в обнимку с ребятами в поле на фоне живописных холмов. На мальчиках надеты защитные маски, поэтому лица разглядеть практически невозможно. А вот их знаменитая мама ради снимка ее опустила.
За 12 часов эта публикация набрала в инстаграме почти полтора миллиона лайков.
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