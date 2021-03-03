https://ria.ru/20210303/spears-1599627379.html

Бритни Спирс опубликовала редкие снимки с повзрослевшими сыновьями

Бритни Спирс опубликовала редкие снимки с повзрослевшими сыновьями

Американская поп-певица Бритни Спирс разместила в инстаграме редкий снимок со своими повзрослевшими сыновьями, которые родились в браке с танцором Кевином... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T04:06

2021-03-03T04:06

2021-03-03T04:06

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс разместила в инстаграме редкий снимок со своими повзрослевшими сыновьями, которые родились в браке с танцором Кевином Федерлайном: 15-летним Шоном Престоном и 14-летним Джейденом Джеймсом. В подписи к фотографии, которую она обработала в фоторедакторе (Бритни Спирс добавила огненный закат), исполнительница поразмышляла о том, как быстро растут дети и как тяжело с этим смириться, особенно мамам мальчиков. По ее словам, в какой-то момент ей все же далось уговорить сыновей выложить этот снимок. "Теперь я больше не чувствую себя обделенной. Пойду праздновать", — с иронией написала поп-звезда. На фотографиях Бритни Спирс стоит в обнимку с ребятами в поле на фоне живописных холмов. На мальчиках надеты защитные маски, поэтому лица разглядеть практически невозможно. А вот их знаменитая мама ради снимка ее опустила. За 12 часов эта публикация набрала в инстаграме почти полтора миллиона лайков.

https://ria.ru/20210216/spirs-1597604508.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, instagram, новости культуры, шоу-бизнес, бритни спирс