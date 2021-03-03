Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210303/soglashenie-1599730904.html
Якутский бизнес намерен значительно расширить присутствие на рынке Китая
Якутский бизнес намерен значительно расширить присутствие на рынке Китая
Соглашение, направленное на продвижение несырьевого экспорта в КНР и привлечение китайских инвестиций в регион, подписано 3 марта правительством Республики Саха РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:34
2021-03-03T12:34
россия-китай: главное
республика саха (якутия)
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_0:46:1001:609_1920x0_80_0_0_1608e87ebb153917daf3a773e305d980.jpg
МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Соглашение, направленное на продвижение несырьевого экспорта в КНР и привлечение китайских инвестиций в регион, подписано 3 марта правительством Республики Саха с Российской торговой компанией (РТК) в Китае.Глава Республики Айсен Сергеев на церемонии подписания соглашения отметил: "Мы несомненно заинтересованы в выходе якутского бизнеса на масштабный китайский рынок. У нас уже активно действует представитель региона в составе торгпредства в Пекине, мы поддерживаем проведение бизнес-миссий и участие в двусторонних мероприятиях. Мы заинтересованы в получении качественных услуг по выводу наших предпринимателей и их продукции в Китай и увеличению их доли на местном рынке".Как пояснил председатель совета директоров РТК в Китае Артём Шаров, компания уделяет повышенное внимание развитию российско-китайского межрегионального сотрудничества. Ранее он анонсировал целый ряд соглашений по продвижению продукции различных регионов России на китайском рынке. В первый контур регионального периметра войдут 10 регионов. Это регионы с наиболее конкурентоспособными товарами и услугами, а главное – с перспективами дальнейшего роста поставок. "Объем поддержанного экспорта составит 3 миллиардов долларов в ближайшие два года", - спрогнозировал Шаров в ноябре минувшего года.
https://ria.ru/20210302/biznes-tsentr-1599555974.html
республика саха (якутия)
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_64:0:935:653_1920x0_80_0_0_84b2cd2d5015e27b70f1f231e9ead87d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), китай

Якутский бизнес намерен значительно расширить присутствие на рынке Китая

12:34 03.03.2021
 
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Соглашение, направленное на продвижение несырьевого экспорта в КНР и привлечение китайских инвестиций в регион, подписано 3 марта правительством Республики Саха с Российской торговой компанией (РТК) в Китае.
Глава Республики Айсен Сергеев на церемонии подписания соглашения отметил: "Мы несомненно заинтересованы в выходе якутского бизнеса на масштабный китайский рынок. У нас уже активно действует представитель региона в составе торгпредства в Пекине, мы поддерживаем проведение бизнес-миссий и участие в двусторонних мероприятиях. Мы заинтересованы в получении качественных услуг по выводу наших предпринимателей и их продукции в Китай и увеличению их доли на местном рынке".
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 10:54Россия-Китай: Главное
Китайский бизнес-центр "Парк Хуамин" в Москве откроется осенью
Как пояснил председатель совета директоров РТК в Китае Артём Шаров, компания уделяет повышенное внимание развитию российско-китайского межрегионального сотрудничества. Ранее он анонсировал целый ряд соглашений по продвижению продукции различных регионов России на китайском рынке. В первый контур регионального периметра войдут 10 регионов. Это регионы с наиболее конкурентоспособными товарами и услугами, а главное – с перспективами дальнейшего роста поставок. "Объем поддержанного экспорта составит 3 миллиардов долларов в ближайшие два года", - спрогнозировал Шаров в ноябре минувшего года.
 
Россия-Китай: ГлавноеРеспублика Саха (Якутия)Китай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния