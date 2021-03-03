https://ria.ru/20210303/soglashenie-1599730904.html

Якутский бизнес намерен значительно расширить присутствие на рынке Китая

Якутский бизнес намерен значительно расширить присутствие на рынке Китая

Соглашение, направленное на продвижение несырьевого экспорта в КНР и привлечение китайских инвестиций в регион, подписано 3 марта правительством Республики Саха РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:34

2021-03-03T12:34

2021-03-03T12:34

россия-китай: главное

республика саха (якутия)

китай

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МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Соглашение, направленное на продвижение несырьевого экспорта в КНР и привлечение китайских инвестиций в регион, подписано 3 марта правительством Республики Саха с Российской торговой компанией (РТК) в Китае.Глава Республики Айсен Сергеев на церемонии подписания соглашения отметил: "Мы несомненно заинтересованы в выходе якутского бизнеса на масштабный китайский рынок. У нас уже активно действует представитель региона в составе торгпредства в Пекине, мы поддерживаем проведение бизнес-миссий и участие в двусторонних мероприятиях. Мы заинтересованы в получении качественных услуг по выводу наших предпринимателей и их продукции в Китай и увеличению их доли на местном рынке".Как пояснил председатель совета директоров РТК в Китае Артём Шаров, компания уделяет повышенное внимание развитию российско-китайского межрегионального сотрудничества. Ранее он анонсировал целый ряд соглашений по продвижению продукции различных регионов России на китайском рынке. В первый контур регионального периметра войдут 10 регионов. Это регионы с наиболее конкурентоспособными товарами и услугами, а главное – с перспективами дальнейшего роста поставок. "Объем поддержанного экспорта составит 3 миллиардов долларов в ближайшие два года", - спрогнозировал Шаров в ноябре минувшего года.

https://ria.ru/20210302/biznes-tsentr-1599555974.html

республика саха (якутия)

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), китай