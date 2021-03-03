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На Эльбрусе пропал сноубордист

На Эльбрусе пропал сноубордист

Спасатели вышли на поиски сноубордиста, пропавшего в среду во время катания на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:08

2021-03-03T18:08

2021-03-03T18:37

новости - туризм

туризм

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кабардино-балкарская республика (кбр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски сноубордиста, пропавшего в среду во время катания на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 17.10 мск в среду поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе Гарабаши на высоте 3800-4000 метров потерялся сноубордист", - говорится в сообщении.На поиски спортсмена выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

https://ria.ru/20200920/alpinizm-1577516180.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, туризм, эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия