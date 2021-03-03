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На Эльбрусе пропал сноубордист
На Эльбрусе пропал сноубордист
Спасатели вышли на поиски сноубордиста, пропавшего в среду во время катания на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:08
2021-03-03T18:37
новости - туризм
туризм
эльбрус
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски сноубордиста, пропавшего в среду во время катания на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 17.10 мск в среду поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе Гарабаши на высоте 3800-4000 метров потерялся сноубордист", - говорится в сообщении.На поиски спортсмена выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.
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новости - туризм, туризм, эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

На Эльбрусе пропал сноубордист

18:08 03.03.2021 (обновлено: 18:37 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВсесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски сноубордиста, пропавшего в среду во время катания на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 17.10 мск в среду поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе Гарабаши на высоте 3800-4000 метров потерялся сноубордист", - говорится в сообщении.
На поиски спортсмена выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.
Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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В Приэльбрусье альпинист сорвался со скалы
 
Новости - ТуризмТуризмЭльбрусКабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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