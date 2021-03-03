https://ria.ru/20210303/sneg-1599784333.html

Московские власти заявили о готовности городских систем к таянию снега

Московские власти заявили о готовности городских систем к таянию снега

Все системы водозабора Москвы готовы к принятию весенних талых вод, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:57

2021-03-03T16:57

2021-03-03T16:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

москоллектор

городское хозяйство москвы

тинао

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Все системы водозабора Москвы готовы к принятию весенних талых вод, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в среду состоялось заседание штаба правительства Москвы по проведению весенних паводковых мероприятий."Текущий год был достаточно снежным, более 1 метра 65 сантиметров снега легло на улицы Москвы, на территории московского региона, поэтому необходимо было организовать комплексные мероприятия по организованной пропуску воды. Такие мероприятия на территории города организованы", - сказал Бирюков.По его словам, в первую очередь обращают внимание на очистку дворовых территорий, чтобы не было подтоплений подвалов. Также уже начаты мероприятия по организации водохода вдоль основных магистралей, от низменных мест, вдоль МКАД, ТТК."Очень важная составляющая на данном этапе, если будет обильное снеготаяние, а мы так и ожидаем, это не допустить подтоплений объектов московского метрополитена, объектов Москоллектора. И сейчас проводятся организованные мероприятия с тем, чтобы защитить эти объекты от попадания весенних талых вод", - сказал Бирюков.По его словам, ещё одна важная задача - это сделать водопропуск по Москве-реке."На сегодняшний день вся московская система водозабора подготовлена к принятию весенних талых вод. Мы от 2 до 3 метров опустили уровень воды в наших водохранилищах с тем, чтобы возможные накопления воды, которые будут, наши водохранилища приняли без всяких последствий. Готовы сегодня к тому, чтобы в случае подъёма уровня воды через Москва-реку провести различные мероприятия, которые не позволят произойти затоплениям. Эта работа проведена. Эта работа системно контролируется. Организованы системные мероприятия Водоканала вместе с каналом Москвы и водостоком по пропуску этой воды", - сказал Бирюков.Заммэра отметил, что подобные мероприятия готовятся и на территории ТиНАО."На этой территории 15 населённых пунктов, которые теоретически могут быть подтоплены весенними водами, поэтому проведены мероприятия с целью создания переправ, с обеспечением безаварийной работы электро- и энергосистем, с обеспечением продуктов питания, с переводом населения и, конечно, пропуском воды. Мы уже начиная с сегодняшнего дня ведём работу с тем, чтобы организованно без всяких чрезвычайных ситуаций провести все эти мероприятия", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что вся система города Москвы, связанная с обеспечением города объектами жизнедеятельности, готова и работает в заданном режиме, соответствующем данному периоду времени.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/pogoda-1599140817.html

https://ria.ru/20210226/avto-1599025028.html

https://ria.ru/20210226/ottepel-1599167701.html

тинао

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москоллектор, городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва, общество