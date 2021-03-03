https://ria.ru/20210303/shtamm-1599820788.html

В России не зарегистрирован "нигерийский" штамм COVID-19

В России не зарегистрирован "нигерийский" штамм COVID-19

Нигерийский" вариант COVID-19 на территории РФ не зарегистрирован, ситуация на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T19:17

2021-03-03T19:17

2021-03-03T19:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Нигерийский" вариант COVID-19 на территории РФ не зарегистрирован, ситуация на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, "нигерийский" вариант коронавируса был впервые обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре 2020 года. С тех пор он был обнаружен еще в Австралии, Бельгии, Гане, Дании, Иордании, Испании, Италии, Канаде, Майотте, Нидерландах, Сингапуре, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.В ведомстве уточнили, что в основном вариант B.1.525 имеет распространение в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента в других странах."В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока "нигерийский" вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/mutatsiya-1599783974.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)