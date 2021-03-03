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В России не зарегистрирован "нигерийский" штамм COVID-19
В России не зарегистрирован "нигерийский" штамм COVID-19
Нигерийский" вариант COVID-19 на территории РФ не зарегистрирован, ситуация на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T19:17
2021-03-03T19:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Нигерийский" вариант COVID-19 на территории РФ не зарегистрирован, ситуация на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, "нигерийский" вариант коронавируса был впервые обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре 2020 года. С тех пор он был обнаружен еще в Австралии, Бельгии, Гане, Дании, Иордании, Испании, Италии, Канаде, Майотте, Нидерландах, Сингапуре, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.В ведомстве уточнили, что в основном вариант B.1.525 имеет распространение в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента в других странах."В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока "нигерийский" вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России не зарегистрирован "нигерийский" штамм COVID-19

19:17 03.03.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Нигерийский" вариант COVID-19 на территории РФ не зарегистрирован, ситуация на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, "нигерийский" вариант коронавируса был впервые обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре 2020 года. С тех пор он был обнаружен еще в Австралии, Бельгии, Гане, Дании, Иордании, Испании, Италии, Канаде, Майотте, Нидерландах, Сингапуре, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.
В ведомстве уточнили, что в основном вариант B.1.525 имеет распространение в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента в других странах.
Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока "нигерийский" вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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