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В России не зарегистрирован "нигерийский" штамм COVID-19
В России не зарегистрирован "нигерийский" штамм COVID-19
Нигерийский" вариант COVID-19 на территории РФ не зарегистрирован, ситуация на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T19:17
2021-03-03T19:17
2021-03-03T19:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Нигерийский" вариант COVID-19 на территории РФ не зарегистрирован, ситуация на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, "нигерийский" вариант коронавируса был впервые обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре 2020 года. С тех пор он был обнаружен еще в Австралии, Бельгии, Гане, Дании, Иордании, Испании, Италии, Канаде, Майотте, Нидерландах, Сингапуре, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.В ведомстве уточнили, что в основном вариант B.1.525 имеет распространение в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента в других странах."В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока "нигерийский" вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/mutatsiya-1599783974.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)