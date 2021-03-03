https://ria.ru/20210303/shariy-1599745129.html

Члены "Партии Шария" расскажут главе Евросовета о проблемах в стране

Члены "Партии Шария" расскажут главе Евросовета о проблемах в стране

Депутаты от "Партии Шария" собрались с флагами в центре Киева, чтобы встретить главу Европейского совета Шарля Мишеля и рассказать ему о проблемах на Украине,... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:34

2021-03-03T13:34

2021-03-03T13:34

евросовет

анатолий шарий

верховная рада украины

европейский совет

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Депутаты от "Партии Шария" собрались с флагами в центре Киева, чтобы встретить главу Европейского совета Шарля Мишеля и рассказать ему о проблемах на Украине, сообщил лидер партии, блогер Анатолий Шарий."Вот так внезапно наши депутаты приехали встретить главу Европейского совета Шарля Мишеля. Сегодня (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский будет ему рассказывать, как в стране у нас все хорошо, чтобы получить деньги. В стране не хорошо. Наши депутаты об этом расскажут уважаемому европейцу, старательно не замечающему нацистов и репрессии в государстве", - написал Шарий в среду в своем Telegram-канале, прикрепив видео, на котором группа людей с флагами партии идет по центральной площади Киева.Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас ранее сообщил, что глава Евросовета утром во вторник прибыл в страну. В повестке двухдневного визита Мишеля в страну - посещение линии соприкосновения в Донбассе, встреча с президентом страны Владимиром Зеленским для обсуждения реформ, а также участие в форуме "Украина 30" по судебной реформе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в Европейском Союзе и имеет статус политического беженца в Литве. СБ Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Ранее Шарий не являлся на допрос. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), "Партия Шария" набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.

https://ria.ru/20210225/shariy-1598921602.html

https://ria.ru/20210216/shariy-1597713223.html

киев

украина

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евросовет, анатолий шарий, верховная рада украины, европейский совет, владимир зеленский, киев, украина, в мире