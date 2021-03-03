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Крупнейший в мире планетарий в Шанхае заработает в июне в тестовом режиме
Крупнейший в мире планетарий в Шанхае заработает в июне в тестовом режиме
Шанхайский планетарий начнет свою работу в тестовом режиме в июне, сообщили местные власти. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:17
2021-03-03T13:17
2021-03-03T13:17
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МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхайский планетарий начнет свою работу в тестовом режиме в июне, сообщили местные власти.Планетарий состоит из главного здания и вспомогательных помещений, исследовательского центра для молодежи и двух общественных обсерваторий. Его выставочная площадь составит 12,5 тысячи квадратных метров. В нем будет выставлено около 70 метеоритов, в том числе с Луны, Марса и Весты, а также более 120 коллекций артефактов, включая оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Иоганна Кеплера и др. Чтобы аудитория могла получить знания по астрономии через взаимодействие, в планетарии будут использоваться технологии визуализации данных, дополненной и виртуальной реальности, биометрии и искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20210302/kitay-1599564664.html
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