https://ria.ru/20210303/shankhay-1599738290.html

Крупнейший в мире планетарий в Шанхае заработает в июне в тестовом режиме

Крупнейший в мире планетарий в Шанхае заработает в июне в тестовом режиме

Шанхайский планетарий начнет свою работу в тестовом режиме в июне, сообщили местные власти. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:17

2021-03-03T13:17

2021-03-03T13:17

россия-китай: главное

шанхай

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МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхайский планетарий начнет свою работу в тестовом режиме в июне, сообщили местные власти.Планетарий состоит из главного здания и вспомогательных помещений, исследовательского центра для молодежи и двух общественных обсерваторий. Его выставочная площадь составит 12,5 тысячи квадратных метров. В нем будет выставлено около 70 метеоритов, в том числе с Луны, Марса и Весты, а также более 120 коллекций артефактов, включая оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Иоганна Кеплера и др. Чтобы аудитория могла получить знания по астрономии через взаимодействие, в планетарии будут использоваться технологии визуализации данных, дополненной и виртуальной реальности, биометрии и искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20210302/kitay-1599564664.html

шанхай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шанхай