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https://ria.ru/20210303/sanatorii-1599643329.html
Эксперты рассказали, есть ли спрос на отдых в российских санаториях
Эксперты рассказали, есть ли спрос на отдых в российских санаториях
Представители санаторно-курортных учреждений отмечают, что российские здравницы постепенно восстанавливаются после карантинного простоя и ограничений, вызванных РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:42
2021-03-03T13:42
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Представители санаторно-курортных учреждений отмечают, что российские здравницы постепенно восстанавливаются после карантинного простоя и ограничений, вызванных пандемией COVID-19, сказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Дмитрий Шаров.Он отметил, что в России много всесезонных санаториев, а в некоторых локациях зимние месяцы и вовсе являются самыми востребованными. Например, в Сочи, где можно совмещать оздоровление и горнолыжный отдых.По его мнению, это связано с тем, что россияне стали больше задумываться о восстановлении организма после стрессов из-за вынужденной самоизоляцией, о повышении иммунитета, после перенесенного COVID-19.Также он предложил рассмотреть возможность отмены требования о предоставлении при заселении в здравницы справки об эпидокружении. По словам эксперта, ее получение служит причиной аннуляций до 40 процентов броней санаторных путевок, при этом не являясь гарантией безопасности.
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коронавирус в россии, здоровье, отдых, туризм, туристы, новости - туризм, сочи

Эксперты рассказали, есть ли спрос на отдых в российских санаториях

13:42 03.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающий во время процедуры в санатории "ДиЛуч" в Анапе
Отдыхающий во время процедуры в санатории ДиЛуч в Анапе - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Представители санаторно-курортных учреждений отмечают, что российские здравницы постепенно восстанавливаются после карантинного простоя и ограничений, вызванных пандемией COVID-19, сказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Дмитрий Шаров.
Он отметил, что в России много всесезонных санаториев, а в некоторых локациях зимние месяцы и вовсе являются самыми востребованными. Например, в Сочи, где можно совмещать оздоровление и горнолыжный отдых.
"По нашим данным, российские здравницы постепенно восстанавливаются после перенесенных потрясений прошлого года на фоне временного простоя из-за карантина и других ограничений, вызванных пандемией. Некоторые санатории, по итогам первых двух месяцев 2021 года даже показывают рост в сравнении с этим же периодом 2020-го и даже 2019 года", — сообщил Шаров.
По его мнению, это связано с тем, что россияне стали больше задумываться о восстановлении организма после стрессов из-за вынужденной самоизоляцией, о повышении иммунитета, после перенесенного COVID-19.
"На наш взгляд, спрос мог бы быть еще выше при дополнительной поддержке со стороны государства, — прокомментировал ситуацию эксперт. — Так, например, мы предлагали включить в программу стимулирования доступных туров по России (туристический кешбэк) все санатории, не только те, что сертифицированы по системе звездности".
Также он предложил рассмотреть возможность отмены требования о предоставлении при заселении в здравницы справки об эпидокружении. По словам эксперта, ее получение служит причиной аннуляций до 40 процентов броней санаторных путевок, при этом не являясь гарантией безопасности.
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