https://ria.ru/20210303/sanatorii-1599643329.html

Эксперты рассказали, есть ли спрос на отдых в российских санаториях

Эксперты рассказали, есть ли спрос на отдых в российских санаториях

Представители санаторно-курортных учреждений отмечают, что российские здравницы постепенно восстанавливаются после карантинного простоя и ограничений, вызванных РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:42

2021-03-03T13:42

2021-03-03T13:42

коронавирус в россии

здоровье

отдых

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572313928_0:19:2971:1690_1920x0_80_0_0_94bbadd5a01a5bd8917bbfc05aca3f71.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Представители санаторно-курортных учреждений отмечают, что российские здравницы постепенно восстанавливаются после карантинного простоя и ограничений, вызванных пандемией COVID-19, сказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Дмитрий Шаров.Он отметил, что в России много всесезонных санаториев, а в некоторых локациях зимние месяцы и вовсе являются самыми востребованными. Например, в Сочи, где можно совмещать оздоровление и горнолыжный отдых.По его мнению, это связано с тем, что россияне стали больше задумываться о восстановлении организма после стрессов из-за вынужденной самоизоляцией, о повышении иммунитета, после перенесенного COVID-19.Также он предложил рассмотреть возможность отмены требования о предоставлении при заселении в здравницы справки об эпидокружении. По словам эксперта, ее получение служит причиной аннуляций до 40 процентов броней санаторных путевок, при этом не являясь гарантией безопасности.

https://ria.ru/20210221/kurorty-1598339256.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье, отдых, туризм, туристы, новости - туризм, сочи