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В Дагестане зафиксировали массовую гибель диких птиц
В Дагестане зафиксировали массовую гибель диких птиц
Массовая гибель диких птиц зафиксирована в Аграханском заливе Дагестана и заливе "Муравейник" в пригороде Махачкалы, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:44
2021-03-03T17:44
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 3 мар – РИА Новости. Массовая гибель диких птиц зафиксирована в Аграханском заливе Дагестана и заливе "Муравейник" в пригороде Махачкалы, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.Первым тушки птиц обнаружил любитель-рыболов, подводный охотник Омар Алиев. Он выложил фото и видеоматериалы в сеть, чем привлек внимание экологов и властей."К нам поступил сигнал о массовом падеже уток и лебедей в районе Аграханского залива. На место гибели пернатых был отправлен наш береговой патруль из специалистов и ученых Каспийского природоохранного центра и Института экологии и устойчивого развития ДГУ. В местности "Муравейник" были обнаружены тушки птиц: лебедь, лысуха, кряква, селезень. Наши специалисты произвели забор биологического материала и доставили его в лабораторию для тщательного изучения причины массовой гибели пернатых. В данный момент рассматривается несколько версий: браконьерский отстрел, птичий мор или отравление, ждём результатов анализов", – рассказал собеседник агентства.В свою очередь Омар Алиев в беседе с РИА Новости выразил предположение, что причина массовой гибели птиц заключается в мутной воде."Аграханский залив всегда славился прозрачностью своей воды. Уже почти месяц мутность воды не проходит. Запаха или грязных пятен у воды не заметил. Тушек птиц очень много, а полуживые умирают в судорогах. Местные рыбаки говорят, что они спустили свои сети еще ниже, потому что к ним прибивается очень много мертвых птиц. Охотники говорят, что птицы жирные, то есть они не от голода погибают", – рассказал рыболов.Врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Рахман Гамидов сообщил РИА Новости, что специалисты ведомства совместно с представителями Россельхознадзора выехали на место и собрали материалы на анализы."Пока что не можем точно назвать причину падежа птиц. Мы отправили материалы в Москву, результаты узнаем спустя несколько дней", – сказал собеседник агентства.
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия

В Дагестане зафиксировали массовую гибель диких птиц

17:44 03.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае
Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МАХАЧКАЛА, 3 мар – РИА Новости. Массовая гибель диких птиц зафиксирована в Аграханском заливе Дагестана и заливе "Муравейник" в пригороде Махачкалы, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.
Первым тушки птиц обнаружил любитель-рыболов, подводный охотник Омар Алиев. Он выложил фото и видеоматериалы в сеть, чем привлек внимание экологов и властей.
"К нам поступил сигнал о массовом падеже уток и лебедей в районе Аграханского залива. На место гибели пернатых был отправлен наш береговой патруль из специалистов и ученых Каспийского природоохранного центра и Института экологии и устойчивого развития ДГУ. В местности "Муравейник" были обнаружены тушки птиц: лебедь, лысуха, кряква, селезень. Наши специалисты произвели забор биологического материала и доставили его в лабораторию для тщательного изучения причины массовой гибели пернатых. В данный момент рассматривается несколько версий: браконьерский отстрел, птичий мор или отравление, ждём результатов анализов", – рассказал собеседник агентства.
В свою очередь Омар Алиев в беседе с РИА Новости выразил предположение, что причина массовой гибели птиц заключается в мутной воде.
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"Аграханский залив всегда славился прозрачностью своей воды. Уже почти месяц мутность воды не проходит. Запаха или грязных пятен у воды не заметил. Тушек птиц очень много, а полуживые умирают в судорогах. Местные рыбаки говорят, что они спустили свои сети еще ниже, потому что к ним прибивается очень много мертвых птиц. Охотники говорят, что птицы жирные, то есть они не от голода погибают", – рассказал рыболов.
Врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Рахман Гамидов сообщил РИА Новости, что специалисты ведомства совместно с представителями Россельхознадзора выехали на место и собрали материалы на анализы.
"Пока что не можем точно назвать причину падежа птиц. Мы отправили материалы в Москву, результаты узнаем спустя несколько дней", – сказал собеседник агентства.
 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Происшествия
 
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