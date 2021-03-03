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Альфа-Банк открывает набор на программу Alfa Students
Альфа-Банк открывает набор на программу Alfa Students
Альфа-Банк открывает набор студентов на бесплатную образовательную программу Alfa Students, которая позволяет за три месяца разобраться в том, как устроен... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:28
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банки
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образование - общество
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Альфа-Банк открывает набор студентов на бесплатную образовательную программу Alfa Students, которая позволяет за три месяца разобраться в том, как устроен банковский бизнес, получить опыт участия в решении реальных кейсов под руководством экспертов, сообщает банк. "Выпускники Alfa Students получат престижный сертификат Альфа-Академии, а самые талантливые смогут продолжить развитие в крупнейшем частном банке России. Из 150 студентов первого потока 10 уже устроились на работу в Альфа-Банк", - отмечается в сообщении. Чтобы попасть на программу Alfa Students, нужно зарегистрироваться до 15 марта и сдать вступительный тест. По итогам 2020 года Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга "Лучшие работодатели России" по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании".
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банки, headhunter, технологии, образование - общество, альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк открывает набор на программу Alfa Students

12:28 03.03.2021 (обновлено: 14:14 03.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Альфа-Банк открывает набор студентов на бесплатную образовательную программу Alfa Students, которая позволяет за три месяца разобраться в том, как устроен банковский бизнес, получить опыт участия в решении реальных кейсов под руководством экспертов, сообщает банк.
"Выпускники Alfa Students получат престижный сертификат Альфа-Академии, а самые талантливые смогут продолжить развитие в крупнейшем частном банке России. Из 150 студентов первого потока 10 уже устроились на работу в Альфа-Банк", - отмечается в сообщении.
Чтобы попасть на программу Alfa Students, нужно зарегистрироваться до 15 марта и сдать вступительный тест.
"Путь к работе мечты не всегда должен быть долгим. Альфа-Банк дает шанс "хакнуть" и ускорить свою карьеру — после 3-х месяцев обучения сразу получить предложение о работе. И стать частью команды умных и свободных — целеустремлённых и креативных людей, которые двигают финансовый сектор вперед", — прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.
По итогам 2020 года Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга "Лучшие работодатели России" по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании".
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 12:40
Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга крупнейших работодателей HeadHunter
 
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