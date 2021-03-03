https://ria.ru/20210303/programma-1599728751.html

Альфа-Банк открывает набор на программу Alfa Students

Альфа-Банк открывает набор на программу Alfa Students

Альфа-Банк открывает набор студентов на бесплатную образовательную программу Alfa Students, которая позволяет за три месяца разобраться в том, как устроен... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:28

2021-03-03T12:28

2021-03-03T14:14

банки

headhunter

технологии

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альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Альфа-Банк открывает набор студентов на бесплатную образовательную программу Alfa Students, которая позволяет за три месяца разобраться в том, как устроен банковский бизнес, получить опыт участия в решении реальных кейсов под руководством экспертов, сообщает банк. "Выпускники Alfa Students получат престижный сертификат Альфа-Академии, а самые талантливые смогут продолжить развитие в крупнейшем частном банке России. Из 150 студентов первого потока 10 уже устроились на работу в Альфа-Банк", - отмечается в сообщении. Чтобы попасть на программу Alfa Students, нужно зарегистрироваться до 15 марта и сдать вступительный тест. По итогам 2020 года Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга "Лучшие работодатели России" по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании".

https://ria.ru/20210215/alfa-bank-1597511131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банки, headhunter, технологии, образование - общество, альфа-банк, новости компаний - экономика