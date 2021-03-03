https://ria.ru/20210303/prestupleniya-1599747056.html

Путин отметил рост числа преступлений в IT-сфере

Путин отметил рост числа преступлений в IT-сфере

За последние шесть лет число преступлений в IT-сфере выросло в десять раз, поле для аферистов растет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:41

2021-03-03T13:41

2021-03-03T13:44

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За последние шесть лет число преступлений в IT-сфере выросло в десять раз, поле для аферистов растет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД России."Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в 10 раз. Понятно - сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается", - сказал он.

https://ria.ru/20210303/putin-1599747564.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, технологии, общество