https://ria.ru/20210303/prestupleniya-1599747056.html
Путин отметил рост числа преступлений в IT-сфере
Путин отметил рост числа преступлений в IT-сфере
За последние шесть лет число преступлений в IT-сфере выросло в десять раз, поле для аферистов растет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:41
2021-03-03T13:41
2021-03-03T13:44
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За последние шесть лет число преступлений в IT-сфере выросло в десять раз, поле для аферистов растет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД России."Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в 10 раз. Понятно - сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается", - сказал он.
https://ria.ru/20210303/putin-1599747564.html
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владимир путин, технологии, общество
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
За последние шесть лет число преступлений в IT-сфере выросло в десять раз, поле для аферистов растет, заявил президент РФ Владимир Путин
в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД России.
"Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в 10 раз. Понятно - сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается", - сказал он.