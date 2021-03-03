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https://ria.ru/20210303/pozhary-1599790831.html
В правительстве Москвы обсудили подготовку к пожароопасному периоду
В правительстве Москвы обсудили подготовку к пожароопасному периоду
Крупных пожаров в московском регионе в пожароопасный период за последние восемь лет не было, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:23
2021-03-03T17:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
тинао
петр бирюков
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крупных пожаров в московском регионе в пожароопасный период за последние восемь лет не было, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В среду состоялось заседание комиссии правительства Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2021 года."Были выработаны мероприятия, связанные с обеспечением и созданием специальной группировки на территории правительства Москвы. У нас примерно 160 человек , 40 единиц пожарной спасательный техники, 3 вертолёта готовы в достаточно быстром режиме поступить к ликвидации того или иного возгорания", - отметил он.По его словам, многое было сделано по вопросам обводнения торфяников."Этот комплекс мероприятий позволяет создать безопасные условия для безопасного нахождения населения на территории Москвы и Московской области", - сказал Бирюков.Он отметил, что на территории города создан специальный отряд примерно на 650 единиц поливомоечной техники, которые в круглосуточном режиме в летний период дежурят на ландшафтных территориях и в ТиНАО, чтобы при необходимости ликвидировать возможные возгорания, остатки костров.
https://ria.ru/20210303/sneg-1599784333.html
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москва
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городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва, московская область (подмосковье)

В правительстве Москвы обсудили подготовку к пожароопасному периоду

17:23 03.03.2021
 
© Фото : Елена Леликова Обводнение торфяников в Подмосковье
Обводнение торфяников в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : Елена Леликова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крупных пожаров в московском регионе в пожароопасный период за последние восемь лет не было, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В среду состоялось заседание комиссии правительства Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2021 года.

В течение 8 лет мы регулярно проводим такие заседания, и на этих комиссиях вырабатываются совместные решения по обеспечению безопасности в пожароопасный период... надо сказать, что эти решения позволили усилить московскую группировку, как со стороны правительства Москвы, так и Московской области, способную решать любые задачи. За последние 8 лет не было допущено на территории московского региона крупных пожаров или других чрезвычайных ситуаций, связанных с пожароопасным периодом.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
Петр Бирюков
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
"Были выработаны мероприятия, связанные с обеспечением и созданием специальной группировки на территории правительства Москвы. У нас примерно 160 человек , 40 единиц пожарной спасательный техники, 3 вертолёта готовы в достаточно быстром режиме поступить к ликвидации того или иного возгорания", - отметил он.
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По его словам, многое было сделано по вопросам обводнения торфяников.
"Этот комплекс мероприятий позволяет создать безопасные условия для безопасного нахождения населения на территории Москвы и Московской области", - сказал Бирюков.
Он отметил, что на территории города создан специальный отряд примерно на 650 единиц поливомоечной техники, которые в круглосуточном режиме в летний период дежурят на ландшафтных территориях и в ТиНАО, чтобы при необходимости ликвидировать возможные возгорания, остатки костров.
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 14:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков рассказал о программе раздельного сбора мусора в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыТиНАОПетр БирюковМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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