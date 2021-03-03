https://ria.ru/20210303/pozhary-1599790831.html

В правительстве Москвы обсудили подготовку к пожароопасному периоду

В правительстве Москвы обсудили подготовку к пожароопасному периоду

Крупных пожаров в московском регионе в пожароопасный период за последние восемь лет не было, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:23

2021-03-03T17:23

2021-03-03T17:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

тинао

петр бирюков

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крупных пожаров в московском регионе в пожароопасный период за последние восемь лет не было, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В среду состоялось заседание комиссии правительства Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2021 года."Были выработаны мероприятия, связанные с обеспечением и созданием специальной группировки на территории правительства Москвы. У нас примерно 160 человек , 40 единиц пожарной спасательный техники, 3 вертолёта готовы в достаточно быстром режиме поступить к ликвидации того или иного возгорания", - отметил он.По его словам, многое было сделано по вопросам обводнения торфяников."Этот комплекс мероприятий позволяет создать безопасные условия для безопасного нахождения населения на территории Москвы и Московской области", - сказал Бирюков.Он отметил, что на территории города создан специальный отряд примерно на 650 единиц поливомоечной техники, которые в круглосуточном режиме в летний период дежурят на ландшафтных территориях и в ТиНАО, чтобы при необходимости ликвидировать возможные возгорания, остатки костров.

https://ria.ru/20210303/sneg-1599784333.html

https://ria.ru/20210210/musor-1596822895.html

тинао

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва, московская область (подмосковье)