В правительстве Москвы обсудили подготовку к пожароопасному периоду
© Фото : Елена Леликова Обводнение торфяников в Подмосковье
© Фото : Елена Леликова
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крупных пожаров в московском регионе в пожароопасный период за последние восемь лет не было, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В среду состоялось заседание комиссии правительства Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2021 года.
В течение 8 лет мы регулярно проводим такие заседания, и на этих комиссиях вырабатываются совместные решения по обеспечению безопасности в пожароопасный период... надо сказать, что эти решения позволили усилить московскую группировку, как со стороны правительства Москвы, так и Московской области, способную решать любые задачи. За последние 8 лет не было допущено на территории московского региона крупных пожаров или других чрезвычайных ситуаций, связанных с пожароопасным периодом.
"Были выработаны мероприятия, связанные с обеспечением и созданием специальной группировки на территории правительства Москвы. У нас примерно 160 человек , 40 единиц пожарной спасательный техники, 3 вертолёта готовы в достаточно быстром режиме поступить к ликвидации того или иного возгорания", - отметил он.
По его словам, многое было сделано по вопросам обводнения торфяников.
"Этот комплекс мероприятий позволяет создать безопасные условия для безопасного нахождения населения на территории Москвы и Московской области", - сказал Бирюков.
Он отметил, что на территории города создан специальный отряд примерно на 650 единиц поливомоечной техники, которые в круглосуточном режиме в летний период дежурят на ландшафтных территориях и в ТиНАО, чтобы при необходимости ликвидировать возможные возгорания, остатки костров.