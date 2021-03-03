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Звезда сериала "Отель Элеон" подтвердила роман с Иваном Янковским
Звезда сериала "Отель Элеон" подтвердила роман с Иваном Янковским
Актриса Диана Пожарская, известная зрителям по роли Даши в сериале "Отель Элеон", подтвердила в Instagram, что состоит в отношениях с актером Иваном Янковским. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:30
2021-03-03T14:30
2021-03-03T14:30
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Актриса Диана Пожарская, известная зрителям по роли Даши в сериале "Отель Элеон", подтвердила в Instagram, что состоит в отношениях с актером Иваном Янковским. Актриса разместила несколько романтических снимков с Иваном, на которых они обнимаются и прижимаются друг к другу. На своей странице исполнитель одной из главных ролей в скандальном фильме Клима Шипенко "Текст" тоже опубликовал совместные кадры с Пожарской. На них пара гуляет и дурачится. "Всем добра в ленту", — обратился к пользователям Янковский. В "СтарХит" отмечают, разговоры о романе актеров возникли еще в прошлом году. Тогда знаменитости не подтверждали свои отношения, хотя их и замечали вместе на разных мероприятиях.
https://ria.ru/20200730/1575110456.html
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