https://ria.ru/20210303/pozharskaya-1599722892.html

Звезда сериала "Отель Элеон" подтвердила роман с Иваном Янковским

Звезда сериала "Отель Элеон" подтвердила роман с Иваном Янковским

Актриса Диана Пожарская, известная зрителям по роли Даши в сериале "Отель Элеон", подтвердила в Instagram, что состоит в отношениях с актером Иваном Янковским. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:30

2021-03-03T14:30

2021-03-03T14:30

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Актриса Диана Пожарская, известная зрителям по роли Даши в сериале "Отель Элеон", подтвердила в Instagram, что состоит в отношениях с актером Иваном Янковским. Актриса разместила несколько романтических снимков с Иваном, на которых они обнимаются и прижимаются друг к другу. На своей странице исполнитель одной из главных ролей в скандальном фильме Клима Шипенко "Текст" тоже опубликовал совместные кадры с Пожарской. На них пара гуляет и дурачится. "Всем добра в ленту", — обратился к пользователям Янковский. В "СтарХит" отмечают, разговоры о романе актеров возникли еще в прошлом году. Тогда знаменитости не подтверждали свои отношения, хотя их и замечали вместе на разных мероприятиях.

https://ria.ru/20200730/1575110456.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, клим шипенко, знаменитости, звезды