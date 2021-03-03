https://ria.ru/20210303/pozhar-1599725580.html

Пожар в ангаре в подмосковном Картино локализовали

Пожар в ангаре в подмосковном Картино локализовали

Пожар в ангаре в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья локализован на территории 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:08

2021-03-03T12:08

2021-03-03T12:08

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592409007_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_e0964ff5be799a2aa00b7b92a24804ca.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья локализован на территории 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В 11.39 локализация на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что угрозы соседним строениям нет."По предварительной информации, на складе хранилась овощная продукция", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210302/podolsk-1599555496.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия