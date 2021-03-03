Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/pozhar-1599725580.html
Пожар в ангаре в подмосковном Картино локализовали
Пожар в ангаре в подмосковном Картино локализовали
Пожар в ангаре в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья локализован на территории 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:08
2021-03-03T12:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592409007_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_e0964ff5be799a2aa00b7b92a24804ca.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья локализован на территории 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В 11.39 локализация на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что угрозы соседним строениям нет."По предварительной информации, на складе хранилась овощная продукция", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210302/podolsk-1599555496.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592409007_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4c104739a24d6e58621ada591f6f572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

Пожар в ангаре в подмосковном Картино локализовали

12:08 03.03.2021
 
© Фото : ГУ МЧС по Тюменской областиТушение пожара в частном доме по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района
Тушение пожара в частном доме по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : ГУ МЧС по Тюменской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья локализован на территории 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В 11.39 локализация на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что угрозы соседним строениям нет.
"По предварительной информации, на складе хранилась овощная продукция", - отметили в ведомстве.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 10:51
При пожаре в Подольске погибла трехлетняя девочка, оставленная дома одна
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния