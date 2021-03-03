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Пожар в ангаре в подмосковном Картино локализовали
Пожар в ангаре в подмосковном Картино локализовали
Пожар в ангаре в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья локализован на территории 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:08
2021-03-03T12:08
2021-03-03T12:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья локализован на территории 1,5 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В 11.39 локализация на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что угрозы соседним строениям нет."По предварительной информации, на складе хранилась овощная продукция", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210302/podolsk-1599555496.html
московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия