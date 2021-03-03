https://ria.ru/20210303/porosyata-1601254063.html

Поросята у диких кабанов появятся в Москве только в конце апреля

Поросята у диких кабанов появятся в Москве только в конце апреля

Поросята у диких кабанов появятся в Москве только в конце апреля, сейчас их еще нет, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-03T20:32

2021-03-03T20:32

2021-03-15T13:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей бурмистров

тинао

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

лобня

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Поросята у диких кабанов появятся в Москве только в конце апреля, сейчас их еще нет, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в СМИ появилось видео, на котором три самки кабана переходили проезжую часть вместе с десятью поросятами. Сообщалось, что видео якобы сделано в подмосковной Лобне. Но позднее в соцсетях появилась информация, что видео снято в Германии."В начале марта рано быть поросятам, например, в ТиНАО их сегодня точно нет. Поросятам на видео 1,5 месяца. Учитывая, что беременность 4 месяца, а гон у них в декабре, технически в наших краях раньше апреля мы и не видим поросят", - прокомментировал видео Бурмистров.По его словам, хрюшки должны быть сейчас беременными, но если бы это видео действительно было снято в Лобне в начале марта, то был бы велик шанс гибели всех малышей.Бурмистров также отметил, что на дорогах Москвы можно встретить перебегающих кабанов, потому что пути их миграции иногда проходят и через проезжую часть.

тинао

лобня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бурмистров, тинао, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, лобня, общество