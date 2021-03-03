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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Поросята у диких кабанов появятся в Москве только в конце апреля
Поросята у диких кабанов появятся в Москве только в конце апреля
Поросята у диких кабанов появятся в Москве только в конце апреля, сейчас их еще нет, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-03T20:32
2021-03-15T13:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей бурмистров
тинао
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
лобня
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Поросята у диких кабанов появятся в Москве только в конце апреля, сейчас их еще нет, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в СМИ появилось видео, на котором три самки кабана переходили проезжую часть вместе с десятью поросятами. Сообщалось, что видео якобы сделано в подмосковной Лобне. Но позднее в соцсетях появилась информация, что видео снято в Германии."В начале марта рано быть поросятам, например, в ТиНАО их сегодня точно нет. Поросятам на видео 1,5 месяца. Учитывая, что беременность 4 месяца, а гон у них в декабре, технически в наших краях раньше апреля мы и не видим поросят", - прокомментировал видео Бурмистров.По его словам, хрюшки должны быть сейчас беременными, но если бы это видео действительно было снято в Лобне в начале марта, то был бы велик шанс гибели всех малышей.Бурмистров также отметил, что на дорогах Москвы можно встретить перебегающих кабанов, потому что пути их миграции иногда проходят и через проезжую часть.
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сергей бурмистров, тинао, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, лобня, общество

Поросята у диких кабанов появятся в Москве только в конце апреля

20:32 03.03.2021 (обновлено: 13:36 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий ДебабовВ Приморском крае усилят подкормку диких кабанов
В Приморском крае усилят подкормку диких кабанов - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Поросята у диких кабанов появятся в Москве только в конце апреля, сейчас их еще нет, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором три самки кабана переходили проезжую часть вместе с десятью поросятами. Сообщалось, что видео якобы сделано в подмосковной Лобне. Но позднее в соцсетях появилась информация, что видео снято в Германии.
"В начале марта рано быть поросятам, например, в ТиНАО их сегодня точно нет. Поросятам на видео 1,5 месяца. Учитывая, что беременность 4 месяца, а гон у них в декабре, технически в наших краях раньше апреля мы и не видим поросят", - прокомментировал видео Бурмистров.
По его словам, хрюшки должны быть сейчас беременными, но если бы это видео действительно было снято в Лобне в начале марта, то был бы велик шанс гибели всех малышей.
"Такие встречи могут быть опасными, вступившись за детей, матери могут напасть. Нападение кабана - это очень опасно, но сами вы к нему не подойдете - он уйдет, а если окажетесь между поросятами и мамой - то шанс пострадать велик", - предупредил эксперт.
Бурмистров также отметил, что на дорогах Москвы можно встретить перебегающих кабанов, потому что пути их миграции иногда проходят и через проезжую часть.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей БурмистровТиНАОДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыЛобняОбщество
 
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