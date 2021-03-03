https://ria.ru/20210303/politsiya-1599783513.html

В Смоленской области уволят участкового, пришедшего на работу в шортах

В Смоленской области уволят участкового, пришедшего на работу в шортах

Участковый уполномоченный полиции в Смоленской области, появившийся на работе в шортах, будет уволен по отрицательным мотивам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:50

2021-03-03T16:50

2021-03-03T17:01

россия

смоленская область

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БРЯНСК, 3 мар – РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции в Смоленской области, появившийся на работе в шортах, будет уволен по отрицательным мотивам, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России.Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой полицейский запечатлен в шортах, форменной куртке и шапке-ушанке. На вопрос о соответствии его внешнего вида служебным требованиям участковый отвечает неприличным жестом.Полиция также отмечает, что с личным составом подразделения проведут дополнительные занятия, по правилам ношения форменной одежды, напомнят им требования Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ.

https://ria.ru/20190806/1557198828.html

россия

смоленская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, смоленская область