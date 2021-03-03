В Смоленской области уволят участкового, пришедшего на работу в шортах
16:50 03.03.2021 (обновлено: 17:01 03.03.2021)
БРЯНСК, 3 мар – РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции в Смоленской области, появившийся на работе в шортах, будет уволен по отрицательным мотивам, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой полицейский запечатлен в шортах, форменной куртке и шапке-ушанке. На вопрос о соответствии его внешнего вида служебным требованиям участковый отвечает неприличным жестом.
"Выявлен факт недостойного поведения участкового уполномоченного полиции МО МВД России "Вяземский". По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в предоставленном РИА Новости комментарии.
Полиция также отмечает, что с личным составом подразделения проведут дополнительные занятия, по правилам ношения форменной одежды, напомнят им требования Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ.
6 августа 2019, 03:12Исследование: в российских компаниях наказывают за нарушение дресс-кода