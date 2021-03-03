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В Смоленской области уволят участкового, пришедшего на работу в шортах
В Смоленской области уволят участкового, пришедшего на работу в шортах
Участковый уполномоченный полиции в Смоленской области, появившийся на работе в шортах, будет уволен по отрицательным мотивам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:50
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россия
смоленская область
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БРЯНСК, 3 мар – РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции в Смоленской области, появившийся на работе в шортах, будет уволен по отрицательным мотивам, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России.Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой полицейский запечатлен в шортах, форменной куртке и шапке-ушанке. На вопрос о соответствии его внешнего вида служебным требованиям участковый отвечает неприличным жестом.Полиция также отмечает, что с личным составом подразделения проведут дополнительные занятия, по правилам ношения форменной одежды, напомнят им требования Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ.
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россия, смоленская область

В Смоленской области уволят участкового, пришедшего на работу в шортах

16:50 03.03.2021 (обновлено: 17:01 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 3 мар – РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции в Смоленской области, появившийся на работе в шортах, будет уволен по отрицательным мотивам, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой полицейский запечатлен в шортах, форменной куртке и шапке-ушанке. На вопрос о соответствии его внешнего вида служебным требованиям участковый отвечает неприличным жестом.
"Выявлен факт недостойного поведения участкового уполномоченного полиции МО МВД России "Вяземский". По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в предоставленном РИА Новости комментарии.
Полиция также отмечает, что с личным составом подразделения проведут дополнительные занятия, по правилам ношения форменной одежды, напомнят им требования Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ.
Офис - РИА Новости, 1920, 06.08.2019
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