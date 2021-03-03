https://ria.ru/20210303/politsiya-1599750954.html

Каждый восьмой полицейский в России переболел COVID-19

Каждый восьмой полицейский в России переболел COVID-19

Каждый восьмой сотрудник российской полиции переболел новой коронавирусной инфекцией, сообщил в среду на расширенной коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:55

2021-03-03T13:55

2021-03-03T13:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Каждый восьмой сотрудник российской полиции переболел новой коронавирусной инфекцией, сообщил в среду на расширенной коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Достаточно сказать, что коронавирусной инфекцией переболело около 80 тысяч сотрудников, или каждый восьмой", - сказал он.

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599735431.html

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2021

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