https://ria.ru/20210303/politsiya-1599750954.html
Каждый восьмой полицейский в России переболел COVID-19
Каждый восьмой полицейский в России переболел COVID-19
Каждый восьмой сотрудник российской полиции переболел новой коронавирусной инфекцией, сообщил в среду на расширенной коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:55
2021-03-03T13:55
2021-03-03T13:55
распространение коронавируса
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Каждый восьмой сотрудник российской полиции переболел новой коронавирусной инфекцией, сообщил в среду на расширенной коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Достаточно сказать, что коронавирусной инфекцией переболело около 80 тысяч сотрудников, или каждый восьмой", - сказал он.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599735431.html
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