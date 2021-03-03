https://ria.ru/20210303/pogoda-1599713155.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Температура воздуха в Москве 8 марта может опуститься до минус 10 градусов, также ожидается небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:12
2021-03-03T11:12
2021-03-03T11:20
погода
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общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве 8 марта может опуститься до минус 10 градусов, также ожидается небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Еще более холодная погода ожидается 8 числа – температура воздуха в течение суток практически минус 5 – минус 10, с небольшим снежком. Небольшой снежок не будет досаждать праздновать этот день", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20210303/podarki-1599697575.html
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