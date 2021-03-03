https://ria.ru/20210303/pogoda-1599713155.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта

Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта

Температура воздуха в Москве 8 марта может опуститься до минус 10 градусов, также ожидается небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:12

2021-03-03T11:12

2021-03-03T11:20

погода

москва

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве 8 марта может опуститься до минус 10 градусов, также ожидается небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Еще более холодная погода ожидается 8 числа – температура воздуха в течение суток практически минус 5 – минус 10, с небольшим снежком. Небольшой снежок не будет досаждать праздновать этот день", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20210303/podarki-1599697575.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество