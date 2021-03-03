https://ria.ru/20210303/poezda-1599745359.html

Поезда выходного дня в Великий Устюг могут стать круглогодичными

Поезда выходного дня в Великий Устюг могут стать круглогодичными

Поезда выходного дня по маршруту Москва-Великий Устюг, которые сейчас курсируют только в предновогодний период и в зимние школьные каникулы, могут стать... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:34

2021-03-03T13:34

2021-03-03T13:34

вологодская область

дед мороз

ржд

великий устюг

вологодская область

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ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Поезда выходного дня по маршруту Москва-Великий Устюг, которые сейчас курсируют только в предновогодний период и в зимние школьные каникулы, могут стать круглогодичными, сообщил губернатор Олег Кувшинников после встречи с руководством РЖД, на которой обсуждались итоги зимнего туристического сезона.По его словам, в новогодние праздники Великий Устюг и вотчину Деда Мороза посетили свыше 6,5 тысяч туристов и почти 50 тысяч экскурсантов. Одним из главных стимуляторов высокого турпотока стали специализированные туристские поезда из Москвы, организованные властями Вологодской области совместно с ОАО "РЖД". Также впервые в этом сезоне ежедневно с 18 ноября по 31 января курсировал пригородный поезд, перевозивший туристов с вокзала в Котласе до Великого Устюга, так как прямого регулярного железнодорожного маршрута до Великого Устюга​ нет.Он отметил, что несмотря на пандемию и ограничительные мероприятия, удалось избежать массовой заболеваемости коронавирусом, так как строго следовали рекомендациям Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210303/vologodchina-1599724772.html

великий устюг

вологодская область

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дед мороз, ржд, великий устюг, вологодская область