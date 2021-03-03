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Поезда выходного дня в Великий Устюг могут стать круглогодичными
Поезда выходного дня в Великий Устюг могут стать круглогодичными
Поезда выходного дня по маршруту Москва-Великий Устюг, которые сейчас курсируют только в предновогодний период и в зимние школьные каникулы, могут стать... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:34
2021-03-03T13:34
вологодская область
дед мороз
ржд
великий устюг
вологодская область
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ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Поезда выходного дня по маршруту Москва-Великий Устюг, которые сейчас курсируют только в предновогодний период и в зимние школьные каникулы, могут стать круглогодичными, сообщил губернатор Олег Кувшинников после встречи с руководством РЖД, на которой обсуждались итоги зимнего туристического сезона.По его словам, в новогодние праздники Великий Устюг и вотчину Деда Мороза посетили свыше 6,5 тысяч туристов и почти 50 тысяч экскурсантов. Одним из главных стимуляторов высокого турпотока стали специализированные туристские поезда из Москвы, организованные властями Вологодской области совместно с ОАО "РЖД". Также впервые в этом сезоне ежедневно с 18 ноября по 31 января курсировал пригородный поезд, перевозивший туристов с вокзала в Котласе до Великого Устюга, так как прямого регулярного железнодорожного маршрута до Великого Устюга​ нет.Он отметил, что несмотря на пандемию и ограничительные мероприятия, удалось избежать массовой заболеваемости коронавирусом, так как строго следовали рекомендациям Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20210303/vologodchina-1599724772.html
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дед мороз, ржд, великий устюг, вологодская область

Поезда выходного дня в Великий Устюг могут стать круглогодичными

13:34 03.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирский поезд "Минск-Москва" прибывает на Белорусский вокзал в Москве
Пассажирский поезд Минск-Москва прибывает на Белорусский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Поезда выходного дня по маршруту Москва-Великий Устюг, которые сейчас курсируют только в предновогодний период и в зимние школьные каникулы, могут стать круглогодичными, сообщил губернатор Олег Кувшинников после встречи с руководством РЖД, на которой обсуждались итоги зимнего туристического сезона.
По его словам, в новогодние праздники Великий Устюг и вотчину Деда Мороза посетили свыше 6,5 тысяч туристов и почти 50 тысяч экскурсантов. Одним из главных стимуляторов высокого турпотока стали специализированные туристские поезда из Москвы, организованные властями Вологодской области совместно с ОАО "РЖД". Также впервые в этом сезоне ежедневно с 18 ноября по 31 января курсировал пригородный поезд, перевозивший туристов с вокзала в Котласе до Великого Устюга, так как прямого регулярного железнодорожного маршрута до Великого Устюга​ нет.
"Сейчас обсуждаем вопрос о круглогодичном курсировании поездов выходного дня с расширением пунктов отправления. Прорабатываем другие интересные маршруты - музейные и санаторно-курортные. Сделаем все, чтобы туристы могли отдыхать в Великоустюгском районе круглый год" ,- сказал Кувшинников.
Он отметил, что несмотря на пандемию и ограничительные мероприятия, удалось избежать массовой заболеваемости коронавирусом, так как строго следовали рекомендациям Роспотребнадзора.
"Мы отработали максимально эффективно в текущей ситуации, не было допущено массовых вспышек заболевания, особенно это касается организованных и неорганизованных групп риска. Отдых наших туристов, которые приехали со всей страны, был организован качественно и безопасно", - сказал глава региона.
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Вологодская областьДед МорозРЖДВеликий УстюгВологодская область
 
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