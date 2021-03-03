https://ria.ru/20210303/podderzhka-1599767150.html
Тюменские власти поддержат предоставляющий качественные соцуслуги бизнес
Тюменские власти поддержат предоставляющий качественные соцуслуги бизнес
Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своим заместителям, главам города Тюмени и Тюменского района до 1 апреля проанализировать наличие имеющихся... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:13
2021-03-03T15:13
2021-03-03T15:13
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своим заместителям, главам города Тюмени и Тюменского района до 1 апреля проанализировать наличие имеющихся в государственной, муниципальной и частной собственности зданий и помещений, отвечающих требованиям пожарной безопасности и возможных для использования негосударственными, социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги с круглосуточным проживанием различным категориям граждан на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба областного правительства."Пожилых людей становится больше, за ними требуется уход. Мы будем поддерживать предпринимателей, которые готовы качественно оказывать эти услуги населению", – сказал глава регионаВ пресс-службе напомнили, что губернатор в начале января взял под личный контроль работу ведомств по выявлению частных пансионатов для пожилых людей. "У нас нет задачи закрыть такие учреждения. Но их деятельность должна быть законной, прозрачной и, самое главное, безопасной. Беру этот вопрос на личный контроль", – заявил тогда Александр Моор.
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости
. Губернатор Тюменской области Александр Моор
поручил своим заместителям, главам города Тюмени и Тюменского района до 1 апреля проанализировать наличие имеющихся в государственной, муниципальной и частной собственности зданий и помещений, отвечающих требованиям пожарной безопасности и возможных для использования негосударственными, социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги с круглосуточным проживанием различным категориям граждан на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Пожилых людей становится больше, за ними требуется уход. Мы будем поддерживать предпринимателей, которые готовы качественно оказывать эти услуги населению", – сказал глава региона
В пресс-службе напомнили, что губернатор в начале января взял под личный контроль работу ведомств по выявлению частных пансионатов для пожилых людей.
"У нас нет задачи закрыть такие учреждения. Но их деятельность должна быть законной, прозрачной и, самое главное, безопасной. Беру этот вопрос на личный контроль", – заявил тогда Александр Моор.