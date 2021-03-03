https://ria.ru/20210303/pervotsvet-1599692173.html
В Москве началась операция "Первоцвет"
В Москве началась операция "Первоцвет"
Рейды по выявлению продажи краснокнижных первоцветов начали в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:07
2021-03-03T08:07
2021-03-03T20:21
мосприрода
москва
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рейды по выявлению продажи краснокнижных первоцветов начали в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В целях выявления незаконного оборота на территории города Москвы редких дикорастущих растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и города Москвы, департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с 1 марта по 29 мая осуществляется работа, в рамках общегородской операции "Первоцвет-2021". Планируется в ходе рейдовых объездов особое внимание уделять местам большого скопления людей - рынкам, станциям метро, железнодорожным вокзалам, бульварам", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что из незаконного оборота будут изымать и уничтожать растения ландыша майского, хохлатки плотной, иглицы колхидской, подснежника и другие. На нарушителей составят протоколы по статье 8.35 КоАП РФ "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений", за данное нарушение установлен административный штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.В пресс-службе рассказали, что на протяжении всей операции граждан будут информировать о недопустимости как продажи, так и приобретения краснокнижных растений."Кроме того, в рамках операции "Первоцвет-2021" на особо охраняемых природных территориях регионального значения города Москвы усилен контроль со стороны государственных инспекторов ГПБУ "Мосприрода" за предотвращением и пресечением сбора редких дикорастущих растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и города Москвы", - добавили в департаменте.
https://ria.ru/20210303/tsvety-1599687194.html
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мосприрода, москва, общество
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Рейды по выявлению продажи краснокнижных первоцветов начали в Москве
, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В целях выявления незаконного оборота на территории города Москвы редких дикорастущих растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и города Москвы, департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с 1 марта по 29 мая осуществляется работа, в рамках общегородской операции "Первоцвет-2021". Планируется в ходе рейдовых объездов особое внимание уделять местам большого скопления людей - рынкам, станциям метро, железнодорожным вокзалам, бульварам", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что из незаконного оборота будут изымать и уничтожать растения ландыша майского, хохлатки плотной, иглицы колхидской, подснежника и другие. На нарушителей составят протоколы по статье 8.35 КоАП РФ "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений", за данное нарушение установлен административный штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.
В пресс-службе рассказали, что на протяжении всей операции граждан будут информировать о недопустимости как продажи, так и приобретения краснокнижных растений.
"Кроме того, в рамках операции "Первоцвет-2021" на особо охраняемых природных территориях регионального значения города Москвы усилен контроль со стороны государственных инспекторов ГПБУ "Мосприрода
" за предотвращением и пресечением сбора редких дикорастущих растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и города Москвы", - добавили в департаменте.