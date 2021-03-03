https://ria.ru/20210303/perestroyka-1599838994.html

Горбачев заявил о замалчивании периода перестройки

Горбачев заявил о замалчивании периода перестройки

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что период перестройки в России замалчивается, информации об этом не хватает, а если она появляется, то в... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T22:59

2021-03-03T22:59

2021-03-03T22:59

горбачев-фонд

владимир поляков

михаил горбачев

ссср

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что период перестройки в России замалчивается, информации об этом не хватает, а если она появляется, то в большинстве случаев в искаженном виде.Об этом бывший советский лидер сказал в интервью пресс-секретарю Горбачев-фонда Владимиру Полякову от 30 декабря прошлого года, которое открывает книгу "Понять Горбачева. Из писем экс-президенту СССР". Этот сборник писем вышел ко дню рождения политика – 2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет. Книгу вскоре представят на международной конференции, приуроченной к его юбилею.В интервью Горбачев высказал мнение, что историки будут исследовать этот период перестройки "день за днем, профессионально", а сейчас есть свидетельства очевидцев, современников."Люди сравнивают, делают выводы, хотят поделиться своими мыслями. Совершенно очевидно, что им не хватает информации. Ведь период перестройки в России замалчивают, а если появляется что-либо, то в большинстве случаев в искаженном виде, а то и просто вранье", - полагает экс-президент СССР.

https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599622613.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горбачев-фонд, владимир поляков, михаил горбачев, ссср, общество