https://ria.ru/20210303/perestroyka-1599838994.html
Горбачев заявил о замалчивании периода перестройки
Горбачев заявил о замалчивании периода перестройки
Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что период перестройки в России замалчивается, информации об этом не хватает, а если она появляется, то в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T22:59
2021-03-03T22:59
2021-03-03T22:59
горбачев-фонд
владимир поляков
михаил горбачев
ссср
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что период перестройки в России замалчивается, информации об этом не хватает, а если она появляется, то в большинстве случаев в искаженном виде.Об этом бывший советский лидер сказал в интервью пресс-секретарю Горбачев-фонда Владимиру Полякову от 30 декабря прошлого года, которое открывает книгу "Понять Горбачева. Из писем экс-президенту СССР". Этот сборник писем вышел ко дню рождения политика – 2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет. Книгу вскоре представят на международной конференции, приуроченной к его юбилею.В интервью Горбачев высказал мнение, что историки будут исследовать этот период перестройки "день за днем, профессионально", а сейчас есть свидетельства очевидцев, современников."Люди сравнивают, делают выводы, хотят поделиться своими мыслями. Совершенно очевидно, что им не хватает информации. Ведь период перестройки в России замалчивают, а если появляется что-либо, то в большинстве случаев в искаженном виде, а то и просто вранье", - полагает экс-президент СССР.
https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599622613.html
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горбачев-фонд, владимир поляков, михаил горбачев, ссср, общество