https://ria.ru/20210303/pandemiya-1599745478.html

Путин рассказал о влиянии пандемии на раскрытие преступлений

Путин рассказал о влиянии пандемии на раскрытие преступлений

Обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:34

2021-03-03T13:34

2021-03-03T14:09

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коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ."Понимаю, что обстановка прошлого года, вызванная пандемией, затруднила возможности для проведения следственных действий, для оперативного раскрытия преступлений", - сказал Путин.Он также отметил, что характер криминальных угроз меняется, а передовые технологии затрагивают все сферы жизни граждан."В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество