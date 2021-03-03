https://ria.ru/20210303/pandemiya-1599743160.html

Вирусолог спрогнозировал срок окончания пандемии

Вирусолог спрогнозировал срок окончания пандемии

Пандемия коронавируса завершится к 2022 году, в том числе благодаря формированию коллективного иммунитета, заявил доцент кафедры биохимии Крымского федерального РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:28

2021-03-03T13:28

2021-03-03T13:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

крымский федеральный университет

здоровье - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Пандемия коронавируса завершится к 2022 году, в том числе благодаря формированию коллективного иммунитета, заявил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок."Спад заболеваемости в настоящее время – естественное явление, связанное с большим количеством переболевших, сформировавшимся коллективным иммунитетом и начавшейся вакцинацией. Небольшие вспышки COVID-19 еще возможны, но к 2022 году пандемия завершится, а через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа", - сказал Оберемок, слова которого приводит пресс-служба вуза.По его словам, в эпоху коронавируса для человека существует два варианта развития событий: переболеть или привиться."Вакцина хороша для людей пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые не уверены, что смогут безопасно переболеть. Титр антител на высоком уровне остается обычно около года после перенесенной болезни, после вакцинации – предположительно столько же. Но не стоит забывать и о так называемом Т-клеточном иммунитете, который при перенесенной болезни сохраняется вплоть до нескольких лет", – отметил Оберемок.По его словам, основываясь на данных исследований по изучению близкородственных SARS-CoV-2 коронавирусов, человек не будет болеть новым коронавирусом каждый год благодаря иммунологической памяти, сформированной после перенесенного заболевания."Для большинства переболевших людей вероятность заболеть повторно составит не чаще одного раза в три – четыре года. Вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным ещё на 10-20 лет, хоть и не в той мере, в которой он будоражит наши умы сегодня", – подчеркнул ученый.Всего с начала пандемии в регионе инфицировано 35,9 тысячи человек, выздоровели более 32 тысяч. В стационарах находится 1,4 тысячи больных, умерло 945 человек.

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599740453.html

https://ria.ru/20210303/murashko-1599692970.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет, здоровье - общество