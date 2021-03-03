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https://ria.ru/20210303/pandemiya-1599743160.html
Вирусолог спрогнозировал срок окончания пандемии
Вирусолог спрогнозировал срок окончания пандемии
Пандемия коронавируса завершится к 2022 году, в том числе благодаря формированию коллективного иммунитета, заявил доцент кафедры биохимии Крымского федерального РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:28
2021-03-03T13:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
крымский федеральный университет
здоровье - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Пандемия коронавируса завершится к 2022 году, в том числе благодаря формированию коллективного иммунитета, заявил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок."Спад заболеваемости в настоящее время – естественное явление, связанное с большим количеством переболевших, сформировавшимся коллективным иммунитетом и начавшейся вакцинацией. Небольшие вспышки COVID-19 еще возможны, но к 2022 году пандемия завершится, а через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа", - сказал Оберемок, слова которого приводит пресс-служба вуза.По его словам, в эпоху коронавируса для человека существует два варианта развития событий: переболеть или привиться."Вакцина хороша для людей пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые не уверены, что смогут безопасно переболеть. Титр антител на высоком уровне остается обычно около года после перенесенной болезни, после вакцинации – предположительно столько же. Но не стоит забывать и о так называемом Т-клеточном иммунитете, который при перенесенной болезни сохраняется вплоть до нескольких лет", – отметил Оберемок.По его словам, основываясь на данных исследований по изучению близкородственных SARS-CoV-2 коронавирусов, человек не будет болеть новым коронавирусом каждый год благодаря иммунологической памяти, сформированной после перенесенного заболевания."Для большинства переболевших людей вероятность заболеть повторно составит не чаще одного раза в три – четыре года. Вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным ещё на 10-20 лет, хоть и не в той мере, в которой он будоражит наши умы сегодня", – подчеркнул ученый.Всего с начала пандемии в регионе инфицировано 35,9 тысячи человек, выздоровели более 32 тысяч. В стационарах находится 1,4 тысячи больных, умерло 945 человек.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599740453.html
https://ria.ru/20210303/murashko-1599692970.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет, здоровье - общество

Вирусолог спрогнозировал срок окончания пандемии

13:28 03.03.2021
 
© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске проходит мимо рекламного щита в Токио
Мужчина в защитной маске проходит мимо рекламного щита в Токио - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Пандемия коронавируса завершится к 2022 году, в том числе благодаря формированию коллективного иммунитета, заявил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок.
"Спад заболеваемости в настоящее время – естественное явление, связанное с большим количеством переболевших, сформировавшимся коллективным иммунитетом и начавшейся вакцинацией. Небольшие вспышки COVID-19 еще возможны, но к 2022 году пандемия завершится, а через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа", - сказал Оберемок, слова которого приводит пресс-служба вуза.
По его словам, в эпоху коронавируса для человека существует два варианта развития событий: переболеть или привиться.
"Вакцина хороша для людей пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые не уверены, что смогут безопасно переболеть. Титр антител на высоком уровне остается обычно около года после перенесенной болезни, после вакцинации – предположительно столько же. Но не стоит забывать и о так называемом Т-клеточном иммунитете, который при перенесенной болезни сохраняется вплоть до нескольких лет", – отметил Оберемок.
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По его словам, основываясь на данных исследований по изучению близкородственных SARS-CoV-2 коронавирусов, человек не будет болеть новым коронавирусом каждый год благодаря иммунологической памяти, сформированной после перенесенного заболевания.
"Для большинства переболевших людей вероятность заболеть повторно составит не чаще одного раза в три – четыре года. Вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным ещё на 10-20 лет, хоть и не в той мере, в которой он будоражит наши умы сегодня", – подчеркнул ученый.
Всего с начала пандемии в регионе инфицировано 35,9 тысячи человек, выздоровели более 32 тысяч. В стационарах находится 1,4 тысячи больных, умерло 945 человек.
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