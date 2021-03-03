https://ria.ru/20210303/pandemiya-1599688879.html

Эксперт Минздрава назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Эксперт Минздрава назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Пандемия коронавируса в России может окончиться в середине 2021 года. Такое мнение, как сообщает "Москва 24", высказал главный внештатный пульмонолог... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T06:50

2021-03-03T06:50

2021-03-03T07:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса в России может окончиться в середине 2021 года. Такое мнение, как сообщает "Москва 24", высказал главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения по Центральному федеральному округу Андрей Малявин.По словам специалиста, это произойдет по причине формирования коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества переболевших.При этом, отметил Малявин, на разработку препарата, способного бороться с коронавирусом, рассчитывать в ближайшее время не стоит. На его создание, полагает эксперт, уйдет от пяти до десяти лет.По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания; Россия занимает в этом списке пятое место.Два сценарияРоссия приближается к окончанию пандемии коронавирусной инфекции, сообщил главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко.Врач отметил, что в России возможно два сценария развития ситуации с коронавирусом. Первый - пандемия скоро закончится, востребованы и перспективны будут исследования по психологической и физической реабилитации после COVID-19."Второй сценарий - который не совсем к нам подходит, это то, что пандемия продолжится", - отметил медик.Прогноз Билла ГейтсаВ то же время основатель компании Microsoft Билл Гейтс, давая прогноз по срокам окончания пандемии коронавируса, выразил мнение, что мир может не вернуться к "нормальному состоянию" вплоть до 2022 года.По словам Гейтса, пока что препараты против коронавируса получают только богатые страны, и его фонд Gates Foundation занимается созданием дополнительных предприятий для наращивания производства вакцин."Худший сценарий позади"Пандемия коронавируса может закончиться в начале 2022 года, заявил ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.При этом, по его словам, инфекция, тем не менее, продолжит распространяться, но необходимости сохранять все жесткие ограничения и придерживаться общенациональных локдаунов скоро не будет.ВакцинацияРоссийский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в научном журнале The Lancet, "Спутник V" показал высокую эффективность, иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, эффективность вакцины составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" уже зарегистрировали более чем в 30 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Алжире, Венесуэле, Венгрии, ОАЭ, Иране, Мексике, Мьянме, Пакистане, Черногории, Сан-Марино.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/koronavirus-1598782161.html

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

https://ria.ru/20210303/vaktsinatsiya-1599686033.html

https://ria.ru/20210226/sputnik-1599069383.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия