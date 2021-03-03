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Названа возможная причина отравления детей в Красноярске
Названа возможная причина отравления детей в Красноярске
Вероятным источником распространения инфекции, вызвавшей массовое отравление школьников в Красноярске, является цех по переработке и упаковке овощей, где нашли... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:32
2021-03-03T09:32
анна попова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Вероятным источником распространения инфекции, вызвавшей массовое отравление школьников в Красноярске, является цех по переработке и упаковке овощей, где нашли многочисленные нарушения, сообщает управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.В Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. Дети отравились овощными салатами в столовых. Возбуждено два уголовных дела. Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял, что из-за отравления попросит разъяснений у регионального министерства о причинах, подрядчике и принятых мерах. Глава города Сергей Еремин сообщил об увольнении двух ответственных за питание в школе. Глушко обсудил ситуацию с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, по мнению надзорного ведомства, виновато местное сельхозпредприятие, которое производит и поставляет овощи на обработку."В настоящее время в рамках расследования уголовного дела установлено, что источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых", - заявляет следствие.Отмечается, что осмотрены склады, исследованы пробы. "…Установлены многочисленные нарушения правил хранения продукции, отсутствие производственного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений предприятия, отсутствие лабораторных исследований и испытаний изготавливаемой и реализуемой овощной продукции. Данные нарушения в итоге привели к возникновению в продуктах возбудителя инфекционного заболевания и его токсинов", - говорится в сообщении.Ранее краевая прокуратура внесла представление в главное управление образования администрации Красноярска, осуществляющее полномочия учредителя образовательных организаций. Расследование уголовного дела, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на личный контроль прокурора края.
https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html
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анна попова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, происшествия

Названа возможная причина отравления детей в Красноярске

09:32 03.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Вероятным источником распространения инфекции, вызвавшей массовое отравление школьников в Красноярске, является цех по переработке и упаковке овощей, где нашли многочисленные нарушения, сообщает управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. Дети отравились овощными салатами в столовых. Возбуждено два уголовных дела. Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял, что из-за отравления попросит разъяснений у регионального министерства о причинах, подрядчике и принятых мерах. Глава города Сергей Еремин сообщил об увольнении двух ответственных за питание в школе. Глушко обсудил ситуацию с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, по мнению надзорного ведомства, виновато местное сельхозпредприятие, которое производит и поставляет овощи на обработку.
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"В настоящее время в рамках расследования уголовного дела установлено, что источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых", - заявляет следствие.
Отмечается, что осмотрены склады, исследованы пробы. "…Установлены многочисленные нарушения правил хранения продукции, отсутствие производственного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений предприятия, отсутствие лабораторных исследований и испытаний изготавливаемой и реализуемой овощной продукции. Данные нарушения в итоге привели к возникновению в продуктах возбудителя инфекционного заболевания и его токсинов", - говорится в сообщении.
Ранее краевая прокуратура внесла представление в главное управление образования администрации Красноярска, осуществляющее полномочия учредителя образовательных организаций. Расследование уголовного дела, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на личный контроль прокурора края.
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