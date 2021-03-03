https://ria.ru/20210303/oskorblenie-1599801383.html

Жителя Псковской области оштрафовали за оскорбление губернатора

Жителя Псковской области оштрафовали за оскорбление губернатора

Мировой судья судебного участка №17 Пыталовского района Псковской области назначил 3 тысячи рублей штрафа местному жителю, направившему в интернет-приемную... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:53

2021-03-03T17:53

2021-03-03T17:53

псковская область

пыталовский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Мировой судья судебного участка №17 Пыталовского района Псковской области назначил 3 тысячи рублей штрафа местному жителю, направившему в интернет-приемную губернатора региона оскорбительное обращение, сообщает объединенная пресс-служба областных судов."Гражданин А. 16 декабря… около 00 часов 55 минут, используя принадлежащий ему e-mail, направил в интернет-приемную администрации Псковской области и органов исполнительной власти Псковской области обращение, выраженное в неприличной форме, содержанием которого оскорбил органы государственной власти области, в том числе губернатора Псковской области Ведерникова М.Ю", - говорится в сообщении.Мужчина признан виновным по первой части статьи 5.61 КоАП РФ ("оскорбление"), которая предусматривает назначение гражданам административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей.Как отмечает судебная пресс-служба, житель Пыталовского района полностью признал вину и раскаялся."(Он) признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", - информирует ведомство.

https://ria.ru/20200513/1571404968.html

псковская область

пыталовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псковская область, пыталовский район, происшествия