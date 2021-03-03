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Жителя Псковской области оштрафовали за оскорбление губернатора
Жителя Псковской области оштрафовали за оскорбление губернатора
Мировой судья судебного участка №17 Пыталовского района Псковской области назначил 3 тысячи рублей штрафа местному жителю, направившему в интернет-приемную... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:53
2021-03-03T17:53
псковская область
пыталовский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Мировой судья судебного участка №17 Пыталовского района Псковской области назначил 3 тысячи рублей штрафа местному жителю, направившему в интернет-приемную губернатора региона оскорбительное обращение, сообщает объединенная пресс-служба областных судов."Гражданин А. 16 декабря… около 00 часов 55 минут, используя принадлежащий ему e-mail, направил в интернет-приемную администрации Псковской области и органов исполнительной власти Псковской области обращение, выраженное в неприличной форме, содержанием которого оскорбил органы государственной власти области, в том числе губернатора Псковской области Ведерникова М.Ю", - говорится в сообщении.Мужчина признан виновным по первой части статьи 5.61 КоАП РФ ("оскорбление"), которая предусматривает назначение гражданам административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей.Как отмечает судебная пресс-служба, житель Пыталовского района полностью признал вину и раскаялся."(Он) признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", - информирует ведомство.
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псковская область, пыталовский район, происшествия

Жителя Псковской области оштрафовали за оскорбление губернатора

17:53 03.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Мировой судья судебного участка №17 Пыталовского района Псковской области назначил 3 тысячи рублей штрафа местному жителю, направившему в интернет-приемную губернатора региона оскорбительное обращение, сообщает объединенная пресс-служба областных судов.
"Гражданин А. 16 декабря… около 00 часов 55 минут, используя принадлежащий ему e-mail, направил в интернет-приемную администрации Псковской области и органов исполнительной власти Псковской области обращение, выраженное в неприличной форме, содержанием которого оскорбил органы государственной власти области, в том числе губернатора Псковской области Ведерникова М.Ю", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по первой части статьи 5.61 КоАП РФ ("оскорбление"), которая предусматривает назначение гражданам административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей.
Как отмечает судебная пресс-служба, житель Пыталовского района полностью признал вину и раскаялся.
"(Он) признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", - информирует ведомство.
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Псковская областьПыталовский районПроисшествия
 
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