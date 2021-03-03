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Омбудсмен советует судиться со школой, где тренер бросала детей на лед
Омбудсмен советует судиться со школой, где тренер бросала детей на лед
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ей не поступали жалобы на тренера, которая бросала детей на лед в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:44
2021-03-03T12:44
2021-03-03T13:03
ольга ярославская
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ей не поступали жалобы на тренера, которая бросала детей на лед в спортшколе в Щербинке, и посоветовала родителям обратиться в суд.Ранее в сети появилось сообщение, что родители добиваются увольнения тренера по фигурному катанию в детско-юношеской спортшколе в Щербинке. В сообщении уточняется, что мама одной из учениц сняла видео, как тренер бросает детей на лед. Директор ДЮСШ Константин Шашкин сообщил РИА Новости, что видео было записано год назад, но не ответил, работает ли тренер в школе."По данному делу ко мне не поступали жалобы и обращения родителей. Я знаю об этой ситуации только из СМИ, но могу посоветовать родителям обратиться в суд на учредителя данного образовательного учреждения, потому что это действительно недопустимое обращение с детьми", - сказала Ярославская.
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ольга ярославская, москва
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
сообщила РИА Новости, что ей не поступали жалобы на тренера, которая бросала детей на лед в спортшколе в Щербинке, и посоветовала родителям обратиться в суд.
Ранее в сети появилось сообщение, что родители добиваются увольнения тренера по фигурному катанию в детско-юношеской спортшколе в Щербинке. В сообщении уточняется, что мама одной из учениц сняла видео, как тренер бросает детей на лед. Директор ДЮСШ Константин Шашкин сообщил РИА Новости, что видео было записано год назад, но не ответил, работает ли тренер в школе.
"По данному делу ко мне не поступали жалобы и обращения родителей. Я знаю об этой ситуации только из СМИ, но могу посоветовать родителям обратиться в суд на учредителя данного образовательного учреждения, потому что это действительно недопустимое обращение с детьми", - сказала Ярославская.