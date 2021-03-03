https://ria.ru/20210303/navalnyy-1599818465.html

Навальный останется в СИЗО до вступления приговора о клевете в силу

Навальный останется в СИЗО до вступления приговора о клевете в силу

Алексей Навальный, осужденный на 3,5 года за хищение средств "Ив Роше", останется в СИЗО во Владимирской области до вступления приговора в законную силу,... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T19:07

2021-03-03T19:07

2021-03-03T23:53

вадим кобзев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

владимирская область

замена условного срока навального

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Алексей Навальный, осужденный на 3,5 года за хищение средств "Ив Роше", останется в СИЗО во Владимирской области до вступления приговора в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев."Мы предполагаем, что он останется в СИЗО до вступления приговора по делу о клевете в законную силу. Мы уже подали жалобу, но дата ее рассмотрения пока не назначена", - сказал адвокат.По его словам, Навальный будет участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО - решит суд.Адвокат пояснил, что осужденный не жаловался на условия этапирования: "Его отвезли на машине, достаточно быстро - тут недалеко".Кобзев пояснил, что в камере Навального нет холодильника и чайника. "Но настроение у него бодрое и отличное", - добавил защитник.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599773224.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/navalnyy-1599716356.html

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вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, владимирская область, замена условного срока навального, алексей навальный, общество