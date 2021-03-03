https://ria.ru/20210303/narkotiki-1599750260.html

Путин поручил вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень

Путин поручил вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень

Борьба с наркобизнесом в России должна выйти на новый уровень, в частности, необходимо и дальше последовательно ликвидировать подпольные каналы наркотрафика,... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:52

2021-03-03T13:52

2021-03-03T14:06

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Борьба с наркобизнесом в России должна выйти на новый уровень, в частности, необходимо и дальше последовательно ликвидировать подпольные каналы наркотрафика, заявил президент РФ Владимир Путин.Вместе с тем, по словам президента, статистика не должна успокаивать."Надо и дальше последовательно ликвидировать подпольные производства наркотических средств и каналов наркотрафика", - добавил Путин."Должна быть усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через интернет. Тем более, что с 2021 года полиция наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки", - заключил он.

https://ria.ru/20210209/delo-1596660169.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, общество