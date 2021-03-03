Путин поручил вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень
13:52 03.03.2021 (обновлено: 14:06 03.03.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Борьба с наркобизнесом в России должна выйти на новый уровень, в частности, необходимо и дальше последовательно ликвидировать подпольные каналы наркотрафика, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На новый уровень должна выйти борьба с наркобизнесом. Да, действительно, за последние 10 лет количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков сократилось более чем на четверть - хороший показатель. А несовершеннолетних потребителей - почти на 45%. Хочу поблагодарить за этот результат", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Вместе с тем, по словам президента, статистика не должна успокаивать.
"Надо и дальше последовательно ликвидировать подпольные производства наркотических средств и каналов наркотрафика", - добавил Путин.
"Должна быть усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через интернет. Тем более, что с 2021 года полиция наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки", - заключил он.