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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210303/myasnikov-1599804391.html
Мясников предсказал новые пики пандемии коронавируса
Мясников предсказал новые пики пандемии коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус не исчезнет из человеческой популяции и следует ждать периодически повторяющихся сезонных пиков РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:02
2021-03-03T20:05
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус не исчезнет из человеческой популяции и следует ждать периодически повторяющихся сезонных пиков его распространения. Мясников подчеркнул, что вирус не исчезнет и люди продолжат умирать от него. Также медик усомнился в возможности формирования популяционного иммунитета к июлю. "Все не так линейно просто, что мы сейчас привьем некоторое количество миллионов человек, и у нас будет популяционный иммунитет", — пояснил он.Врач обратил внимание, что пока человечество недостаточно знакомо с вирусом и его новыми штаммами. При этом он отметил, что российские вакцины обеспечивают защиту от новых разновидностей инфекции. "Можно утверждать, что вакцинация снизит число тяжелых случаев и число смертей. Получится ли прервать цепочку распространения? Не уверен", — заявил Мясников.Он добавил, что закрытие границ и ограничение авиасообщения не спасет от новых мутаций. По его словам, не имеет значения, где они возникают. Опасность заключается в том, что новый штамм может пройти естественный отбор и закрепиться. "А границы закрывай – не закрывай, вирус все равно придет", — подчеркнул он и напомнил, что отгородиться о уханьской разновидности инфекции не удалось. Мясников призвал продолжать вакцинацию, особенно в группах риска. Он допустил, что эпидемию можно будет победить к следующему году, но предупредил, что вирус останется в человеческой популяции. Коронавирусом в мире заражены более 114 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России инфицировано почти 4,3 миллиона человек, из которых более 3,85 выздоровели и свыше 87 тысяч скончались.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599784583.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Мясников предсказал новые пики пандемии коронавируса

18:02 03.03.2021 (обновлено: 20:05 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус не исчезнет из человеческой популяции и следует ждать периодически повторяющихся сезонных пиков его распространения.

"Я думаю, коронавирус будет идти по планете, в том числе по нашей стране, выйдет на плато и будет тлеть, периодически прорываясь пиками, скорее всего, сезонными", — цитирует врача НСН.

Мясников подчеркнул, что вирус не исчезнет и люди продолжат умирать от него. Также медик усомнился в возможности формирования популяционного иммунитета к июлю.
"Все не так линейно просто, что мы сейчас привьем некоторое количество миллионов человек, и у нас будет популяционный иммунитет", — пояснил он.
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 16:56Распространение коронавируса
Раскрыто новое коварное свойство коронавируса
Врач обратил внимание, что пока человечество недостаточно знакомо с вирусом и его новыми штаммами. При этом он отметил, что российские вакцины обеспечивают защиту от новых разновидностей инфекции.
"Можно утверждать, что вакцинация снизит число тяжелых случаев и число смертей. Получится ли прервать цепочку распространения? Не уверен", — заявил Мясников.
Он добавил, что закрытие границ и ограничение авиасообщения не спасет от новых мутаций. По его словам, не имеет значения, где они возникают. Опасность заключается в том, что новый штамм может пройти естественный отбор и закрепиться.
"А границы закрывай – не закрывай, вирус все равно придет", — подчеркнул он и напомнил, что отгородиться о уханьской разновидности инфекции не удалось.
Мясников призвал продолжать вакцинацию, особенно в группах риска. Он допустил, что эпидемию можно будет победить к следующему году, но предупредил, что вирус останется в человеческой популяции.
Коронавирусом в мире заражены более 114 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России инфицировано почти 4,3 миллиона человек, из которых более 3,85 выздоровели и свыше 87 тысяч скончались.
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Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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