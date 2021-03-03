https://ria.ru/20210303/myasnikov-1599804391.html

Мясников предсказал новые пики пандемии коронавируса

Мясников предсказал новые пики пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус не исчезнет из человеческой популяции и следует ждать периодически повторяющихся сезонных пиков РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:02

2021-03-03T18:02

2021-03-03T20:05

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус не исчезнет из человеческой популяции и следует ждать периодически повторяющихся сезонных пиков его распространения. Мясников подчеркнул, что вирус не исчезнет и люди продолжат умирать от него. Также медик усомнился в возможности формирования популяционного иммунитета к июлю. "Все не так линейно просто, что мы сейчас привьем некоторое количество миллионов человек, и у нас будет популяционный иммунитет", — пояснил он.Врач обратил внимание, что пока человечество недостаточно знакомо с вирусом и его новыми штаммами. При этом он отметил, что российские вакцины обеспечивают защиту от новых разновидностей инфекции. "Можно утверждать, что вакцинация снизит число тяжелых случаев и число смертей. Получится ли прервать цепочку распространения? Не уверен", — заявил Мясников.Он добавил, что закрытие границ и ограничение авиасообщения не спасет от новых мутаций. По его словам, не имеет значения, где они возникают. Опасность заключается в том, что новый штамм может пройти естественный отбор и закрепиться. "А границы закрывай – не закрывай, вирус все равно придет", — подчеркнул он и напомнил, что отгородиться о уханьской разновидности инфекции не удалось. Мясников призвал продолжать вакцинацию, особенно в группах риска. Он допустил, что эпидемию можно будет победить к следующему году, но предупредил, что вирус останется в человеческой популяции. Коронавирусом в мире заражены более 114 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России инфицировано почти 4,3 миллиона человек, из которых более 3,85 выздоровели и свыше 87 тысяч скончались.

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599784583.html

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