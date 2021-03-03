https://ria.ru/20210303/myanma-1599829917.html

В ООН сообщили о 38 погибших при протестах в Мьянме

В ООН сообщили о 38 погибших при протестах в Мьянме

Не менее 38 человек погибли в ходе столкновений в Мьянме в среду во время протестов из-за прихода к власти в стране военного правительства, заявила... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T20:42

2021-03-03T20:42

2021-03-03T20:42

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

аун сан су чжи

мьянма

оон

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Не менее 38 человек погибли в ходе столкновений в Мьянме в среду во время протестов из-за прихода к власти в стране военного правительства, заявила спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер, назвав среду "самым кровавым" днем для страны со дня военного переворота в начале февраля.По словам спецпредставителя, со дня переворота в начале февраля в Мьянме в ходе столкновений скончались уже свыше 50 человек."Сегодня был самый кровавый день со дня переворота 1 февраля. Только сегодня погибли 38 человек. С начала переворота погибли свыше 50 человек, многие были ранены", - заявила Шранер-Бургенер в ходе брифинга.По словам спецпредставителя, сейчас задержаны свыше 1200 человек, о многих из которых нет с тех пор каких-либо сведений даже у их семей.Ранее сообщалось, что за период с 1 февраля по 1 марта в столкновениях полиции и демонстрантов погибли 30 человек, из них 17 – в один день, воскресенье, 28 февраля.Массовые уличные акции противников военного правительства ежедневно происходят в городах Мьянмы с начала февраля. В последнюю неделю полиция и военные, участвующие в разгоне уличных демонстраций, помимо использования слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль, стали чаще применять боевое оружие. По данным региональных экспертов, с воскресенья для подавления уличных протестов власти Мьянмы начали использовать воинские части с боевым опытом, воевавшие против этнических повстанцев в периферийных штатах страны, в том числе в Ракхайне.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, сместив гражданское правительство и арестовав его функционеров, в том числе гражданских лидеров страны – президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьера) Аун Сан Су Чжи. Массовые демонстрации и кампания гражданского неповиновения, к которой присоединились более 70% государственных служащих, в том числе работающих в системе здравоохранения, продолжаются в стране с первой недели февраля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/myanma-1599442176.html

https://ria.ru/20210301/myanma-1599423001.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, мьянма, оон, в мире