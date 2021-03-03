https://ria.ru/20210303/mvd-1599743639.html
Путин рассказал о работе органов внутренних дел в 2020 году
Путин рассказал о работе органов внутренних дел в 2020 году
Органы внутренних дел РФ в 2020 году несмотря на пандемию коронавируса действовали грамотно, четко и без сбоев, в целом успешно решали поставленные перед ними... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:30
2021-03-03T13:30
2021-03-03T15:06
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Органы внутренних дел РФ в 2020 году несмотря на пандемию коронавируса действовали грамотно, четко и без сбоев, в целом успешно решали поставленные перед ними задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД."В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. Несмотря на сложности, связанные эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев - имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере", - сказал Путин в ходе выступления.
https://ria.ru/20210303/putin-1599748310.html
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