https://ria.ru/20210303/mukhametov-1599623990.html

Риналь Мухаметов: в моей жизни были моменты тяжелее, чем в фильмах

Риналь Мухаметов: в моей жизни были моменты тяжелее, чем в фильмах

В прокат выходит фильм "Рашн Юг" про красавицу Ксюшу (Стася Милославская), которая живет на берегу Черного моря. За ней ухаживают сразу несколько молодых людей, РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T08:00

2021-03-03T08:00

2021-03-03T08:10

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит фильм "Рашн Юг" про красавицу Ксюшу (Стася Милославская), которая живет на берегу Черного моря. За ней ухаживают сразу несколько молодых людей, один из них — видный студент мореходки Никита. Его сыграл Риналь Мухаметов. Перед премьерой он рассказал в интервью РИА Новости о том, надо ли завоевывать женщин, что происходит в "Гоголь-центре", поделился мыслями о стереотипах и собственном музыкальном проекте.— Ваш герой Никита — эмоциональный и впечатлительный. Обычно военных изображают более сдержанными. Как вы "собирали" персонажа, оживляли его?— Да, для многих его образ будет непривычным. Я сам давным-давно хотел поступать в Суворовское училище. И, сталкиваясь с военными, понял, что они разные — ни в одной профессии нет никаких стереотипов.Никита — прекрасный человек, но как только ему кто-то мешает любить, у него включается, как я это называю, биполярное расстройство. Его в психологическом плане мотает в разные стороны. Он совершает ошибки, пытается их исправить, снова совершает. Мне кажется, в этом и заключается жизнь — в непредсказуемости.— Никита завоевывает девушку. А у вас в реальной жизни какая тактика была?— Я бы никогда не завоевывал никого — верю в то, что мы пересекаемся параллельными вселенными, я сейчас про внутренний мир. Мне кажется, большинство проблем в отношениях возникает, когда мужчина пытается именно добиться — деньгами, поступками. Не понимаю, как это может кого-то восхищать.Можно доблестно защищать возлюбленную — это другое, на эмоциях.И Никита, я бы сказал, не добивается, а пытается удержать девушку. Это очень сложно, потому что он психологически неуравновешен и ему тяжело справиться с эмоциями — из-за ревности, вспыльчивого нрава.— Насколько вам близка тема соперничества? На что вы готовы, чтобы получить желаемое или достичь чего-то?— Спортсменам говорят: "Все должны думать, что ты второй, но на самом деле ты уже давно первый". У меня такая же установка. Это немного эгоистично и горделиво, но так и есть. Мне никому ничего доказывать не нужно — нет ни желания, ни времени. Главное — то, что я доказываю сам себе. И борюсь с самим собой. Вот такие победы мне важны.Но я и Никита — совершенно разные люди.— Какие фильмы и сериалы любите? Следите за новинками или наверстываете потом, по рекомендациям знакомых?— В основном смотрю мультфильмы и сериалы, часто зарубежные. Все, что в топах: "Ход королевы", "Эйфория", "Корона", "Половое воспитание". Из наших — "Чики" и "Псих". Там великолепная Роза Хайруллина. Она удивительная. Каждый раз, общаясь с ней, я восхищаюсь людьми и жизнью. У нее очень добрая, трогательная и нежная философия. Она талантливая личность. Про нее Нина Гусева недавно сняла документальный фильм — рекомендую найти и посмотреть.— Вы как-то сказали, что жанр фэнтези вам очень близок, в нем абсолютная свобода выражения. А что, есть ограничения в проектах про реальную жизнь?— Реальная жизнь не имеет рамок, но ее постоянно туда загоняют. В фильмах про "настоящее" совсем не вижу реальности. Хотя я сам из рабочего поселка Алексеевское, и она мне на самом деле знакома. В моей жизни были моменты гораздо тяжелее, чем те, что показывают в картинах про якобы действительность. Мне иногда, наоборот, кажется, что это как раз — фэнтези.Кстати, в "Рашн Юге" история про людей, но стереотипов там нет. Я был очень рад, что у режиссера Антона Федотова и сценариста Жоры Крыжовникова не было никаких рамок. Например, я — не самый очевидный выбор на роль Никиты. Даже те, кто занимался кастингом, удивлялись, что я ходил на пробы.— А что сейчас в вашей театральной жизни? Какая обстановка в "Гоголь-центре" после смены художественного руководителя?— Не был в театре давным-давно, потому что снимаюсь и занимаюсь музыкальным проектом. Но я по-прежнему часть семьи "Гоголь-центра".После всех событий мне добавить нечего. Как сказал Кирилл Семенович, Алексей Агранович — лучшее, что могло произойти в данной ситуации в сегодняшних обстоятельствах. На самом деле все хорошо, там планируют достаточно много премьер.Филипп Авдеев делает "Страх и ненависть в Москве", еще будет спектакль "Человек без имени" с Никитой Кукушкиным. Мне кажется, это интересно, надо сходить и посмотреть.— Вы задействованы в спектаклях? В новых или в которых играли ранее?— В новых пока нет, а в старых — с этим сложно, афиша будет меняться в связи с занятостью и сведением (расписания. — Прим. ред.) артистов. На повестке дня пока "Спасти орхидею" и, может быть, когда-нибудь — "Сон в летнюю ночь".— То есть это больше связано с конфликтом расписаний, а не с какими-то творческими противоречиями?— Да, это не из-за ситуации (смены руководства. — Прим. ред.). Просто много нового, плюс все будут исходить из условий пандемии.Но вообще сейчас у меня больше душа лежит к музыке. Хотя если появится интересное предложение, почему нет? Как это было с "Рашн Югом" — я только выпустил первый мини-альбом, потом возник этот фильм. Познакомился с командой, загорелся идеей. Было сложно, но здорово.Сейчас занимаюсь музыкой — пишу второй альбом.— Почему ваша первая пластинка "Дым" в формате мини?— Мне кажется, уже нет культуры крупных альбомов. На втором диске больше треков, но ненамного, такой EP (от английского extended play. — Прим. ред.) из пяти-шести композиций. И он по стилю отличается от первого релиза. Если "Дым" более спокойный, то второй — лапидарный электро-панк. — Музыка ведь не новое для вас дело?— Она была со мной всегда. Кто-то скажет: "Вот актер, который теперь в музыке". На самом деле — наоборот: я приехал в Москву поступать на музыкальное отделение, а попал в Школу-студию МХАТ.Я просто пробую. И если появятся единомышленники, которые разделят взгляды в музыке, текстах, будет здорово. Даже если нет — это опыт, душевный диалог с самим собой, но на публику.— Предполагаете выступать где-то?— Да, с группой, но я буду так же сам писать музыку и тексты. Если получится — это еще одна победа для меня. Детская мечта сбудется: выйти на какой-нибудь стадиончик и пообщаться с несколькими тысячами слушателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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