Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210303/mukhametov-1599623990.html
Риналь Мухаметов: в моей жизни были моменты тяжелее, чем в фильмах
Риналь Мухаметов: в моей жизни были моменты тяжелее, чем в фильмах
В прокат выходит фильм "Рашн Юг" про красавицу Ксюшу (Стася Милославская), которая живет на берегу Черного моря. За ней ухаживают сразу несколько молодых людей, РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:00
2021-03-03T08:10
театр
кино и сериалы
знаменитости
жора крыжовников
кирилл серебренников
культура
алексей агранович
черное море
гоголь-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599638460_0:392:2938:2045_1920x0_80_0_0_15917a0ca019265282bbe30e44111e24.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит фильм "Рашн Юг" про красавицу Ксюшу (Стася Милославская), которая живет на берегу Черного моря. За ней ухаживают сразу несколько молодых людей, один из них — видный студент мореходки Никита. Его сыграл Риналь Мухаметов. Перед премьерой он рассказал в интервью РИА Новости о том, надо ли завоевывать женщин, что происходит в "Гоголь-центре", поделился мыслями о стереотипах и собственном музыкальном проекте.— Ваш герой Никита — эмоциональный и впечатлительный. Обычно военных изображают более сдержанными. Как вы "собирали" персонажа, оживляли его?— Да, для многих его образ будет непривычным. Я сам давным-давно хотел поступать в Суворовское училище. И, сталкиваясь с военными, понял, что они разные — ни в одной профессии нет никаких стереотипов.Никита — прекрасный человек, но как только ему кто-то мешает любить, у него включается, как я это называю, биполярное расстройство. Его в психологическом плане мотает в разные стороны. Он совершает ошибки, пытается их исправить, снова совершает. Мне кажется, в этом и заключается жизнь — в непредсказуемости.— Никита завоевывает девушку. А у вас в реальной жизни какая тактика была?— Я бы никогда не завоевывал никого — верю в то, что мы пересекаемся параллельными вселенными, я сейчас про внутренний мир. Мне кажется, большинство проблем в отношениях возникает, когда мужчина пытается именно добиться — деньгами, поступками. Не понимаю, как это может кого-то восхищать.Можно доблестно защищать возлюбленную — это другое, на эмоциях.И Никита, я бы сказал, не добивается, а пытается удержать девушку. Это очень сложно, потому что он психологически неуравновешен и ему тяжело справиться с эмоциями — из-за ревности, вспыльчивого нрава.— Насколько вам близка тема соперничества? На что вы готовы, чтобы получить желаемое или достичь чего-то?— Спортсменам говорят: "Все должны думать, что ты второй, но на самом деле ты уже давно первый". У меня такая же установка. Это немного эгоистично и горделиво, но так и есть. Мне никому ничего доказывать не нужно — нет ни желания, ни времени. Главное — то, что я доказываю сам себе. И борюсь с самим собой. Вот такие победы мне важны.Но я и Никита — совершенно разные люди.— Какие фильмы и сериалы любите? Следите за новинками или наверстываете потом, по рекомендациям знакомых?— В основном смотрю мультфильмы и сериалы, часто зарубежные. Все, что в топах: "Ход королевы", "Эйфория", "Корона", "Половое воспитание". Из наших — "Чики" и "Псих". Там великолепная Роза Хайруллина. Она удивительная. Каждый раз, общаясь с ней, я восхищаюсь людьми и жизнью. У нее очень добрая, трогательная и нежная философия. Она талантливая личность. Про нее Нина Гусева недавно сняла документальный фильм — рекомендую найти и посмотреть.— Вы как-то сказали, что жанр фэнтези вам очень близок, в нем абсолютная свобода выражения. А что, есть ограничения в проектах про реальную жизнь?— Реальная жизнь не имеет рамок, но ее постоянно туда загоняют. В фильмах про "настоящее" совсем не вижу реальности. Хотя я сам из рабочего поселка Алексеевское, и она мне на самом деле знакома. В моей жизни были моменты гораздо тяжелее, чем те, что показывают в картинах про якобы действительность. Мне иногда, наоборот, кажется, что это как раз — фэнтези.Кстати, в "Рашн Юге" история про людей, но стереотипов там нет. Я был очень рад, что у режиссера Антона Федотова и сценариста Жоры Крыжовникова не было никаких рамок. Например, я — не самый очевидный выбор на роль Никиты. Даже те, кто занимался кастингом, удивлялись, что я ходил на пробы.— А что сейчас в вашей театральной жизни? Какая обстановка в "Гоголь-центре" после смены художественного руководителя?— Не был в театре давным-давно, потому что снимаюсь и занимаюсь музыкальным проектом. Но я по-прежнему часть семьи "Гоголь-центра".После всех событий мне добавить нечего. Как сказал Кирилл Семенович, Алексей Агранович — лучшее, что могло произойти в данной ситуации в сегодняшних обстоятельствах. На самом деле все хорошо, там планируют достаточно много премьер.Филипп Авдеев делает "Страх и ненависть в Москве", еще будет спектакль "Человек без имени" с Никитой Кукушкиным. Мне кажется, это интересно, надо сходить и посмотреть.— Вы задействованы в спектаклях? В новых или в которых играли ранее?— В новых пока нет, а в старых — с этим сложно, афиша будет меняться в связи с занятостью и сведением (расписания. — Прим. ред.) артистов. На повестке дня пока "Спасти орхидею" и, может быть, когда-нибудь — "Сон в летнюю ночь".— То есть это больше связано с конфликтом расписаний, а не с какими-то творческими противоречиями?— Да, это не из-за ситуации (смены руководства. — Прим. ред.). Просто много нового, плюс все будут исходить из условий пандемии.Но вообще сейчас у меня больше душа лежит к музыке. Хотя если появится интересное предложение, почему нет? Как это было с "Рашн Югом" — я только выпустил первый мини-альбом, потом возник этот фильм. Познакомился с командой, загорелся идеей. Было сложно, но здорово.Сейчас занимаюсь музыкой — пишу второй альбом.— Почему ваша первая пластинка "Дым" в формате мини?— Мне кажется, уже нет культуры крупных альбомов. На втором диске больше треков, но ненамного, такой EP (от английского extended play. — Прим. ред.) из пяти-шести композиций. И он по стилю отличается от первого релиза. Если "Дым" более спокойный, то второй — лапидарный электро-панк. — Музыка ведь не новое для вас дело?— Она была со мной всегда. Кто-то скажет: "Вот актер, который теперь в музыке". На самом деле — наоборот: я приехал в Москву поступать на музыкальное отделение, а попал в Школу-студию МХАТ.Я просто пробую. И если появятся единомышленники, которые разделят взгляды в музыке, текстах, будет здорово. Даже если нет — это опыт, душевный диалог с самим собой, но на публику.— Предполагаете выступать где-то?— Да, с группой, но я буду так же сам писать музыку и тексты. Если получится — это еще одна победа для меня. Детская мечта сбудется: выйти на какой-нибудь стадиончик и пообщаться с несколькими тысячами слушателей.
https://ria.ru/20210216/kino-1595699228.html
черное море
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599638460_356:377:2584:2048_1920x0_80_0_0_493d2a551761c3fcca827a7e111832c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, кино и сериалы, знаменитости, жора крыжовников, кирилл серебренников, алексей агранович, черное море, гоголь-центр, москва

Риналь Мухаметов: в моей жизни были моменты тяжелее, чем в фильмах

08:00 03.03.2021 (обновлено: 08:10 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Риналь Мухаметов на премьере фильма "Вторжение" в кинотеатре "Октябрь" в Москве.
Актер Риналь Мухаметов на премьере фильма Вторжение в кинотеатре Октябрь в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит фильм "Рашн Юг" про красавицу Ксюшу (Стася Милославская), которая живет на берегу Черного моря. За ней ухаживают сразу несколько молодых людей, один из них — видный студент мореходки Никита. Его сыграл Риналь Мухаметов. Перед премьерой он рассказал в интервью РИА Новости о том, надо ли завоевывать женщин, что происходит в "Гоголь-центре", поделился мыслями о стереотипах и собственном музыкальном проекте.
Ваш герой Никита — эмоциональный и впечатлительный. Обычно военных изображают более сдержанными. Как вы "собирали" персонажа, оживляли его?
— Да, для многих его образ будет непривычным. Я сам давным-давно хотел поступать в Суворовское училище. И, сталкиваясь с военными, понял, что они разные — ни в одной профессии нет никаких стереотипов.
Никита — прекрасный человек, но как только ему кто-то мешает любить, у него включается, как я это называю, биполярное расстройство. Его в психологическом плане мотает в разные стороны. Он совершает ошибки, пытается их исправить, снова совершает. Мне кажется, в этом и заключается жизнь — в непредсказуемости.
© Фото : Art Pictures StudioВо время съемок фильма "Рашн Юг"
Во время съемок фильма Рашн Юг - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Art Pictures Studio
Во время съемок фильма "Рашн Юг"
— Никита завоевывает девушку. А у вас в реальной жизни какая тактика была?
— Я бы никогда не завоевывал никого — верю в то, что мы пересекаемся параллельными вселенными, я сейчас про внутренний мир. Мне кажется, большинство проблем в отношениях возникает, когда мужчина пытается именно добиться — деньгами, поступками. Не понимаю, как это может кого-то восхищать.
Можно доблестно защищать возлюбленную — это другое, на эмоциях.
И Никита, я бы сказал, не добивается, а пытается удержать девушку. Это очень сложно, потому что он психологически неуравновешен и ему тяжело справиться с эмоциями — из-за ревности, вспыльчивого нрава.
© Art Pictures Studio (2021)Кадр из фильма "Рашн Юг"
Кадр из фильма Рашн Юг - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Art Pictures Studio (2021)
Кадр из фильма "Рашн Юг"
— Насколько вам близка тема соперничества? На что вы готовы, чтобы получить желаемое или достичь чего-то?
— Спортсменам говорят: "Все должны думать, что ты второй, но на самом деле ты уже давно первый". У меня такая же установка. Это немного эгоистично и горделиво, но так и есть. Мне никому ничего доказывать не нужно — нет ни желания, ни времени. Главное — то, что я доказываю сам себе. И борюсь с самим собой. Вот такие победы мне важны.
Но я и Никита — совершенно разные люди.
© Art Pictures Studio (2021)

Милославская в фильме "Рашн Юг"

Кадр из фильма Рашн Юг
1 из 5

Милославская в фильме "Рашн Юг"

© Art Pictures Studio (2021)
© Art Pictures Studio (2021)Кадр из фильма "Рашн Юг"
Кадр из фильма Рашн Юг
2 из 5
Кадр из фильма "Рашн Юг"
© Art Pictures Studio (2021)
© Фото : Art Pictures StudioВо время съемок фильма "Рашн Юг"
Во время съемок фильма Рашн Юг
3 из 5
Во время съемок фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
© Фото : Art Pictures Studio

На съемках фильма "Рашн Юг"

Во время съемок фильма Рашн Юг
4 из 5

На съемках фильма "Рашн Юг"

© Фото : Art Pictures Studio
© Фото : Art Pictures StudioВо время съемок фильма "Рашн Юг"
Во время съемок фильма Рашн Юг
5 из 5
Во время съемок фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
1 из 5

Милославская в фильме "Рашн Юг"

© Art Pictures Studio (2021)
2 из 5
Кадр из фильма "Рашн Юг"
© Art Pictures Studio (2021)
3 из 5
Во время съемок фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
4 из 5

На съемках фильма "Рашн Юг"

© Фото : Art Pictures Studio
5 из 5
Во время съемок фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
— Какие фильмы и сериалы любите? Следите за новинками или наверстываете потом, по рекомендациям знакомых?
— В основном смотрю мультфильмы и сериалы, часто зарубежные. Все, что в топах: "Ход королевы", "Эйфория", "Корона", "Половое воспитание". Из наших — "Чики" и "Псих". Там великолепная Роза Хайруллина. Она удивительная. Каждый раз, общаясь с ней, я восхищаюсь людьми и жизнью. У нее очень добрая, трогательная и нежная философия. Она талантливая личность. Про нее Нина Гусева недавно сняла документальный фильм — рекомендую найти и посмотреть.
© Фото : Netflix 2020Сериал "Ход королевы"
Сериал Ход королевы
1 из 6
Сериал "Ход королевы"
© Фото : Netflix 2020
© HBO (2019)Кадр из сериала "Эйфория"
Кадр из сериала Эйфория
2 из 6
Кадр из сериала "Эйфория"
© HBO (2019)
© Фото : Netflix

Сцена из сериала "Корона"

Кадр из сериала Корона
3 из 6

Сцена из сериала "Корона"

© Фото : Netflix
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Фрагмент сериала "Чики"

Кадр из сериала Чики
4 из 6

Фрагмент сериала "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© Фото : more.tv

Богомолов в сериале "Псих"

Съемки сериала Псих
5 из 6

Богомолов в сериале "Псих"

© Фото : more.tv
© more.tv

Хайруллина в сериале "Псих"

Съемки сериала Псих
6 из 6

Хайруллина в сериале "Псих"

© more.tv
1 из 6
Сериал "Ход королевы"
© Фото : Netflix 2020
2 из 6
Кадр из сериала "Эйфория"
© HBO (2019)
3 из 6

Сцена из сериала "Корона"

© Фото : Netflix
4 из 6

Фрагмент сериала "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
5 из 6

Богомолов в сериале "Псих"

© Фото : more.tv
6 из 6

Хайруллина в сериале "Псих"

© more.tv
— Вы как-то сказали, что жанр фэнтези вам очень близок, в нем абсолютная свобода выражения. А что, есть ограничения в проектах про реальную жизнь?
— Реальная жизнь не имеет рамок, но ее постоянно туда загоняют. В фильмах про "настоящее" совсем не вижу реальности. Хотя я сам из рабочего поселка Алексеевское, и она мне на самом деле знакома. В моей жизни были моменты гораздо тяжелее, чем те, что показывают в картинах про якобы действительность. Мне иногда, наоборот, кажется, что это как раз — фэнтези.
© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Вторжение"
Кадр из фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© WDSSPR (2019)
Кадр из фильма "Вторжение"
Кстати, в "Рашн Юге" история про людей, но стереотипов там нет. Я был очень рад, что у режиссера Антона Федотова и сценариста Жоры Крыжовникова не было никаких рамок. Например, я — не самый очевидный выбор на роль Никиты. Даже те, кто занимался кастингом, удивлялись, что я ходил на пробы.
— А что сейчас в вашей театральной жизни? Какая обстановка в "Гоголь-центре" после смены художественного руководителя?
— Не был в театре давным-давно, потому что снимаюсь и занимаюсь музыкальным проектом. Но я по-прежнему часть семьи "Гоголь-центра".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРежиссер, актер Алексей Агранович
Режиссер, актер Алексей Агранович - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Режиссер, актер Алексей Агранович
После всех событий мне добавить нечего. Как сказал Кирилл Семенович, Алексей Агранович — лучшее, что могло произойти в данной ситуации в сегодняшних обстоятельствах. На самом деле все хорошо, там планируют достаточно много премьер.
Филипп Авдеев делает "Страх и ненависть в Москве", еще будет спектакль "Человек без имени" с Никитой Кукушкиным. Мне кажется, это интересно, надо сходить и посмотреть.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Никита Кукушкин и Александр Петров на премьере фильма "Вторжение"
Актеры Никита Кукушкин и Александр Петров на премьере фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актеры Никита Кукушкин и Александр Петров на премьере фильма "Вторжение"
— Вы задействованы в спектаклях? В новых или в которых играли ранее?
— В новых пока нет, а в старых — с этим сложно, афиша будет меняться в связи с занятостью и сведением (расписания. — Прим. ред.) артистов. На повестке дня пока "Спасти орхидею" и, может быть, когда-нибудь — "Сон в летнюю ночь".
© Фото : Дарья МарчикСцена из спектакля "Сон в летнюю ночь"
Сцена из спектакля Сон в летнюю ночь - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Дарья Марчик
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь"
— То есть это больше связано с конфликтом расписаний, а не с какими-то творческими противоречиями?
— Да, это не из-за ситуации (смены руководства. — Прим. ред.). Просто много нового, плюс все будут исходить из условий пандемии.
Но вообще сейчас у меня больше душа лежит к музыке. Хотя если появится интересное предложение, почему нет? Как это было с "Рашн Югом" — я только выпустил первый мини-альбом, потом возник этот фильм. Познакомился с командой, загорелся идеей. Было сложно, но здорово.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Риналь Мухаметов во время интервью
Актер Риналь Мухаметов во время интервью - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Риналь Мухаметов во время интервью
Сейчас занимаюсь музыкой — пишу второй альбом.
Почему ваша первая пластинка "Дым" в формате мини?
— Мне кажется, уже нет культуры крупных альбомов. На втором диске больше треков, но ненамного, такой EP (от английского extended play. — Прим. ред.) из пяти-шести композиций. И он по стилю отличается от первого релиза. Если "Дым" более спокойный, то второй — лапидарный электро-панк.
— Музыка ведь не новое для вас дело?
— Она была со мной всегда. Кто-то скажет: "Вот актер, который теперь в музыке". На самом деле — наоборот: я приехал в Москву поступать на музыкальное отделение, а попал в Школу-студию МХАТ.
Я просто пробую. И если появятся единомышленники, которые разделят взгляды в музыке, текстах, будет здорово. Даже если нет — это опыт, душевный диалог с самим собой, но на публику.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Риналь Мухаметов, Александр Петров, режиссер Федор Бондарчук, актеры Ирина Старшенбаум и Юрий Борисов на премьере фильма "Вторжение"
Актеры Риналь Мухаметов, Александр Петров, режиссер Федор Бондарчук, актеры Ирина Старшенбаум и Юрий Борисов на премьере фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актеры Риналь Мухаметов, Александр Петров, режиссер Федор Бондарчук, актеры Ирина Старшенбаум и Юрий Борисов на премьере фильма "Вторжение"
— Предполагаете выступать где-то?
— Да, с группой, но я буду так же сам писать музыку и тексты. Если получится — это еще одна победа для меня. Детская мечта сбудется: выйти на какой-нибудь стадиончик и пообщаться с несколькими тысячами слушателей.
Актер Павел Деревянко на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год Золотой Орел - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:00Культура
Павел Деревянко: для роли я пойду на многое
 
КультураТеатрКино и сериалыЗнаменитостиЖора КрыжовниковКирилл СеребренниковАлексей АграновичЧерное мореГоголь-центрМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния