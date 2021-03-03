Риналь Мухаметов: в моей жизни были моменты тяжелее, чем в фильмах
08:00 03.03.2021 (обновлено: 08:10 03.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Риналь Мухаметов на премьере фильма "Вторжение" в кинотеатре "Октябрь" в Москве.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит фильм "Рашн Юг" про красавицу Ксюшу (Стася Милославская), которая живет на берегу Черного моря. За ней ухаживают сразу несколько молодых людей, один из них — видный студент мореходки Никита. Его сыграл Риналь Мухаметов. Перед премьерой он рассказал в интервью РИА Новости о том, надо ли завоевывать женщин, что происходит в "Гоголь-центре", поделился мыслями о стереотипах и собственном музыкальном проекте.
— Ваш герой Никита — эмоциональный и впечатлительный. Обычно военных изображают более сдержанными. Как вы "собирали" персонажа, оживляли его?
— Да, для многих его образ будет непривычным. Я сам давным-давно хотел поступать в Суворовское училище. И, сталкиваясь с военными, понял, что они разные — ни в одной профессии нет никаких стереотипов.
Никита — прекрасный человек, но как только ему кто-то мешает любить, у него включается, как я это называю, биполярное расстройство. Его в психологическом плане мотает в разные стороны. Он совершает ошибки, пытается их исправить, снова совершает. Мне кажется, в этом и заключается жизнь — в непредсказуемости.
© Фото : Art Pictures StudioВо время съемок фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
Во время съемок фильма "Рашн Юг"
— Никита завоевывает девушку. А у вас в реальной жизни какая тактика была?
— Я бы никогда не завоевывал никого — верю в то, что мы пересекаемся параллельными вселенными, я сейчас про внутренний мир. Мне кажется, большинство проблем в отношениях возникает, когда мужчина пытается именно добиться — деньгами, поступками. Не понимаю, как это может кого-то восхищать.
Можно доблестно защищать возлюбленную — это другое, на эмоциях.
И Никита, я бы сказал, не добивается, а пытается удержать девушку. Это очень сложно, потому что он психологически неуравновешен и ему тяжело справиться с эмоциями — из-за ревности, вспыльчивого нрава.
© Art Pictures Studio (2021)Кадр из фильма "Рашн Юг"
© Art Pictures Studio (2021)
Кадр из фильма "Рашн Юг"
— Насколько вам близка тема соперничества? На что вы готовы, чтобы получить желаемое или достичь чего-то?
— Спортсменам говорят: "Все должны думать, что ты второй, но на самом деле ты уже давно первый". У меня такая же установка. Это немного эгоистично и горделиво, но так и есть. Мне никому ничего доказывать не нужно — нет ни желания, ни времени. Главное — то, что я доказываю сам себе. И борюсь с самим собой. Вот такие победы мне важны.
Но я и Никита — совершенно разные люди.
© Art Pictures Studio (2021)
Милославская в фильме "Рашн Юг"
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Милославская в фильме "Рашн Юг"
© Art Pictures Studio (2021)
© Art Pictures Studio (2021)Кадр из фильма "Рашн Юг"
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Кадр из фильма "Рашн Юг"
© Art Pictures Studio (2021)
© Фото : Art Pictures StudioВо время съемок фильма "Рашн Юг"
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Во время съемок фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
© Фото : Art Pictures Studio
На съемках фильма "Рашн Юг"
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На съемках фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
© Фото : Art Pictures StudioВо время съемок фильма "Рашн Юг"
5 из 5
Во время съемок фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
1 из 5
Милославская в фильме "Рашн Юг"
© Art Pictures Studio (2021)
2 из 5
Кадр из фильма "Рашн Юг"
© Art Pictures Studio (2021)
3 из 5
Во время съемок фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
4 из 5
На съемках фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
5 из 5
Во время съемок фильма "Рашн Юг"
© Фото : Art Pictures Studio
— Какие фильмы и сериалы любите? Следите за новинками или наверстываете потом, по рекомендациям знакомых?
— В основном смотрю мультфильмы и сериалы, часто зарубежные. Все, что в топах: "Ход королевы", "Эйфория", "Корона", "Половое воспитание". Из наших — "Чики" и "Псих". Там великолепная Роза Хайруллина. Она удивительная. Каждый раз, общаясь с ней, я восхищаюсь людьми и жизнью. У нее очень добрая, трогательная и нежная философия. Она талантливая личность. Про нее Нина Гусева недавно сняла документальный фильм — рекомендую найти и посмотреть.
© HBO (2019)Кадр из сериала "Эйфория"
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Кадр из сериала "Эйфория"
© HBO (2019)
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
Фрагмент сериала "Чики"
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Фрагмент сериала "Чики"
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© Фото : more.tv
Богомолов в сериале "Псих"
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Богомолов в сериале "Псих"
© Фото : more.tv
© more.tv
Хайруллина в сериале "Псих"
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Хайруллина в сериале "Псих"
© more.tv
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Кадр из сериала "Эйфория"
© HBO (2019)
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Фрагмент сериала "Чики"
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
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Богомолов в сериале "Псих"
© Фото : more.tv
6 из 6
Хайруллина в сериале "Псих"
© more.tv
— Вы как-то сказали, что жанр фэнтези вам очень близок, в нем абсолютная свобода выражения. А что, есть ограничения в проектах про реальную жизнь?
— Реальная жизнь не имеет рамок, но ее постоянно туда загоняют. В фильмах про "настоящее" совсем не вижу реальности. Хотя я сам из рабочего поселка Алексеевское, и она мне на самом деле знакома. В моей жизни были моменты гораздо тяжелее, чем те, что показывают в картинах про якобы действительность. Мне иногда, наоборот, кажется, что это как раз — фэнтези.
© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Вторжение"
© WDSSPR (2019)
Кадр из фильма "Вторжение"
Кстати, в "Рашн Юге" история про людей, но стереотипов там нет. Я был очень рад, что у режиссера Антона Федотова и сценариста Жоры Крыжовникова не было никаких рамок. Например, я — не самый очевидный выбор на роль Никиты. Даже те, кто занимался кастингом, удивлялись, что я ходил на пробы.
— А что сейчас в вашей театральной жизни? Какая обстановка в "Гоголь-центре" после смены художественного руководителя?
— Не был в театре давным-давно, потому что снимаюсь и занимаюсь музыкальным проектом. Но я по-прежнему часть семьи "Гоголь-центра".
Режиссер, актер Алексей Агранович
После всех событий мне добавить нечего. Как сказал Кирилл Семенович, Алексей Агранович — лучшее, что могло произойти в данной ситуации в сегодняшних обстоятельствах. На самом деле все хорошо, там планируют достаточно много премьер.
Филипп Авдеев делает "Страх и ненависть в Москве", еще будет спектакль "Человек без имени" с Никитой Кукушкиным. Мне кажется, это интересно, надо сходить и посмотреть.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Никита Кукушкин и Александр Петров на премьере фильма "Вторжение"
Актеры Никита Кукушкин и Александр Петров на премьере фильма "Вторжение"
— Вы задействованы в спектаклях? В новых или в которых играли ранее?
— В новых пока нет, а в старых — с этим сложно, афиша будет меняться в связи с занятостью и сведением (расписания. — Прим. ред.) артистов. На повестке дня пока "Спасти орхидею" и, может быть, когда-нибудь — "Сон в летнюю ночь".
© Фото : Дарья МарчикСцена из спектакля "Сон в летнюю ночь"
© Фото : Дарья Марчик
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь"
— То есть это больше связано с конфликтом расписаний, а не с какими-то творческими противоречиями?
— Да, это не из-за ситуации (смены руководства. — Прим. ред.). Просто много нового, плюс все будут исходить из условий пандемии.
Но вообще сейчас у меня больше душа лежит к музыке. Хотя если появится интересное предложение, почему нет? Как это было с "Рашн Югом" — я только выпустил первый мини-альбом, потом возник этот фильм. Познакомился с командой, загорелся идеей. Было сложно, но здорово.
Актер Риналь Мухаметов во время интервью
Сейчас занимаюсь музыкой — пишу второй альбом.
— Почему ваша первая пластинка "Дым" в формате мини?
— Мне кажется, уже нет культуры крупных альбомов. На втором диске больше треков, но ненамного, такой EP (от английского extended play. — Прим. ред.) из пяти-шести композиций. И он по стилю отличается от первого релиза. Если "Дым" более спокойный, то второй — лапидарный электро-панк.
— Музыка ведь не новое для вас дело?
— Она была со мной всегда. Кто-то скажет: "Вот актер, который теперь в музыке". На самом деле — наоборот: я приехал в Москву поступать на музыкальное отделение, а попал в Школу-студию МХАТ.
Я просто пробую. И если появятся единомышленники, которые разделят взгляды в музыке, текстах, будет здорово. Даже если нет — это опыт, душевный диалог с самим собой, но на публику.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Риналь Мухаметов, Александр Петров, режиссер Федор Бондарчук, актеры Ирина Старшенбаум и Юрий Борисов на премьере фильма "Вторжение"
Актеры Риналь Мухаметов, Александр Петров, режиссер Федор Бондарчук, актеры Ирина Старшенбаум и Юрий Борисов на премьере фильма "Вторжение"
— Предполагаете выступать где-то?
— Да, с группой, но я буду так же сам писать музыку и тексты. Если получится — это еще одна победа для меня. Детская мечта сбудется: выйти на какой-нибудь стадиончик и пообщаться с несколькими тысячами слушателей.
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