https://ria.ru/20210303/moskva-1599725453.html

Москва выдала первый в 2021 году льготный заем на развитие промышленности

Москва выдала первый в 2021 году льготный заем на развитие промышленности

Правительство Москвы предоставило льготный заем в размере 100 миллионов рублей компании "Элта", производящей первый отечественный экспресс-измеритель уровня... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:08

2021-03-03T12:08

2021-03-03T12:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (государственный служащий)

александр прохоров

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство Москвы предоставило льготный заем в размере 100 миллионов рублей компании "Элта", производящей первый отечественный экспресс-измеритель уровня глюкозы в крови, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Это первый льготный заем, выданный в этом году. Компания получила средства сроком на 5 лет по льготной ставке 2% годовых. Деньги компания планирует потратить на приобретение нового оборудования для обустройства линии производства и упаковки комплектующих к приборам измерения концентрации уровня глюкозы в крови", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что в 2020 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные займы на 1 миллиард рублей – почти на четверть больше, чем в 2019 году.Компания "Элта" работает на рынке уже более 15 лет. Продукция предприятия представлена почти в 600 городах России, а также экспортируется в Казахстан, Узбекистан и Беларусь. В 2014 году компания получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям, предприятиям в сфере научных исследований и разработок, разработчикам программного обеспечения, а также экспортерам и компаниям, которые только планируют стать экспортерами. Фонд выдает займы от 10 до 300 миллионов рублей по льготной ставке от 2 до 4% годовых.

https://ria.ru/20210302/moskva-1599553573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров