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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210303/moskva-1599725453.html
Москва выдала первый в 2021 году льготный заем на развитие промышленности
Москва выдала первый в 2021 году льготный заем на развитие промышленности
Правительство Москвы предоставило льготный заем в размере 100 миллионов рублей компании "Элта", производящей первый отечественный экспресс-измеритель уровня... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:08
2021-03-03T12:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
александр прохоров
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство Москвы предоставило льготный заем в размере 100 миллионов рублей компании "Элта", производящей первый отечественный экспресс-измеритель уровня глюкозы в крови, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Это первый льготный заем, выданный в этом году. Компания получила средства сроком на 5 лет по льготной ставке 2% годовых. Деньги компания планирует потратить на приобретение нового оборудования для обустройства линии производства и упаковки комплектующих к приборам измерения концентрации уровня глюкозы в крови", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что в 2020 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные займы на 1 миллиард рублей – почти на четверть больше, чем в 2019 году.Компания "Элта" работает на рынке уже более 15 лет. Продукция предприятия представлена почти в 600 городах России, а также экспортируется в Казахстан, Узбекистан и Беларусь. В 2014 году компания получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям, предприятиям в сфере научных исследований и разработок, разработчикам программного обеспечения, а также экспортерам и компаниям, которые только планируют стать экспортерами. Фонд выдает займы от 10 до 300 миллионов рублей по льготной ставке от 2 до 4% годовых.
https://ria.ru/20210302/moskva-1599553573.html
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владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров

Москва выдала первый в 2021 году льготный заем на развитие промышленности

12:08 03.03.2021 (обновлено: 12:09 03.03.2021)
 
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство Москвы предоставило льготный заем в размере 100 миллионов рублей компании "Элта", производящей первый отечественный экспресс-измеритель уровня глюкозы в крови, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Это первый льготный заем, выданный в этом году. Компания получила средства сроком на 5 лет по льготной ставке 2% годовых. Деньги компания планирует потратить на приобретение нового оборудования для обустройства линии производства и упаковки комплектующих к приборам измерения концентрации уровня глюкозы в крови", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Города мира. Москва - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 10:40Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инновационный производственный комплекс создадут на востоке Москвы
Он добавил, что в 2020 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные займы на 1 миллиард рублей – почти на четверть больше, чем в 2019 году.
Компания "Элта" работает на рынке уже более 15 лет. Продукция предприятия представлена почти в 600 городах России, а также экспортируется в Казахстан, Узбекистан и Беларусь. В 2014 году компания получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".
"В 2018 году компания начала строительство завода на площадке "Алабушево" в Зеленограде. Планируется, что после завершения работ предприятие полностью переедет на территорию особой экономической зоны и получит доступ к значительным преференциям: обнулению налога на имущество и транспорт, сниженной ставке налога на прибыль, свободной таможенной зоне", – отметил глава ДИПП Александр Прохоров.
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям, предприятиям в сфере научных исследований и разработок, разработчикам программного обеспечения, а также экспортерам и компаниям, которые только планируют стать экспортерами. Фонд выдает займы от 10 до 300 миллионов рублей по льготной ставке от 2 до 4% годовых.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Александр Прохоров
 
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