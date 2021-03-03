https://ria.ru/20210303/moshenniki-1599770979.html

ЦБ рассказал, как мошенники заманивают пенсионеров в финансовые пирамиды

ЦБ рассказал, как мошенники заманивают пенсионеров в финансовые пирамиды

Мошенники обманывают пенсионеров Москвы и Подмосковья, заманивая их возможностью вкладывать в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, а также в оптовые РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:32

2021-03-03T15:32

2021-03-03T16:04

центральный банк рф (цб рф)

москва

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мошенники обманывают пенсионеров Москвы и Подмосковья, заманивая их возможностью вкладывать в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, а также в оптовые поставки овощей и фруктов, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.За прошлый год в Москве и Подмосковье было выявлено 45 организаций с признаками финансовой пирамиды: из них 40 - в Москве и пять - в Московской области. Как выяснил ЦБ, у мошенников все еще актуальным остаются традиционные формы нелегального привлечения денег граждан через потребительские общества, либо потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России."Основная целевая аудитория таких компаний – пенсионеры. Предлагают вложения в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов, обещают доходность более 18%", - рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ ЦБ по ЦФО Евгений Балычев.Он пояснил, что на привлечение средств населения у этих организаций нет лицензии. Кроме того, масштаб сбора денег у граждан и активность в этом направлении явно несопоставима с реальной хозяйственной деятельностью организаций.В целом регулятор отмечает, что финпирамиды активно перемещаются в онлайн. Вкладчиков заманивают агрессивной рекламой, в том числе в соцсетях, в мессенджерах, привлекая к рекламе популярных блогеров. Организаторы компаний с явными признаками пирамиды красочно рассказывают истории успеха, проводят целые онлайн и офлайн-конференции, записывают ролики, в которых пытаются убедительно доказывать схемы получения доходности, указал ЦБ."Предлагают вложения в криптовалюту, в токены, псевдо-биржи. Под одним и тем же брендом могут демонстрировать и разные "продукты", например, оплату недвижимости или автомобиля за треть стоимости якобы за счет участия в псевдо-инвестиционной деятельности и вложений в некие онлайн-платформы. Никаких документов, подтверждающих право привлекать средства населения, у таких организаций нет", - сообщил регулятор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/moshennik-1599446272.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/moshennichestvo-1599764050.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), москва, московская область (подмосковье), экономика