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Мошенники стали обманывать россиян под видом выплат с "Госуслуг"
Мошенники стали обманывать россиян под видом выплат с "Госуслуг"
Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T06:05
2021-03-03T12:33
россия
госуслуги
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян. Корреспонденту РИА Новости пришло электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта "Госуслуги": злоумышленники предлагали ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных соцвыплат.В послании были типичные для портала "Госуслуги" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В., а для идентификации — указать СНИЛС. На то, что письмо мошенническое, указывал адрес отправителя — info@mybusinessplan.ru.После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователю предлагают указать номер своей банковской карты для перевода денег.Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена: она не затратна и при этом у нее большой охват потенциальных жертв, пояснил РИА Новости эксперт Сколково — РЭШ Егор Кривошея."Можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека", — отметил он.Главными рисками в такой ситуации Кривошея назвал утечку сведений и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, СНИЛС, номер телефона, документы об имуществе, иногда — о здоровье и родственниках. "Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных", — предупредил эксперт.Если все же вы попались на уловки мошенников, главное — сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги". Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с полицией, возможно, написать заявление о мошенничестве.
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60
россия, госуслуги, общество

Мошенники стали обманывать россиян под видом выплат с "Госуслуг"

06:05 03.03.2021 (обновлено: 12:33 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян.
Корреспонденту РИА Новости пришло электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта "Госуслуги": злоумышленники предлагали ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных соцвыплат.
© РИА НовостиПисьмо от имени "Госуслуг"
Письмо от имени Госуслуг - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости
Письмо от имени "Госуслуг"
В послании были типичные для портала "Госуслуги" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В., а для идентификации — указать СНИЛС.
На то, что письмо мошенническое, указывал адрес отправителя — info@mybusinessplan.ru.
© РИА НовостиПисьмо от имени "Госуслуг"
Письмо от имени Госуслуг - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости
Письмо от имени "Госуслуг"
После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователю предлагают указать номер своей банковской карты для перевода денег.
Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена: она не затратна и при этом у нее большой охват потенциальных жертв, пояснил РИА Новости эксперт Сколково — РЭШ Егор Кривошея.
"Можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека", — отметил он.
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Главными рисками в такой ситуации Кривошея назвал утечку сведений и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, СНИЛС, номер телефона, документы об имуществе, иногда — о здоровье и родственниках.
"Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных", — предупредил эксперт.
Если все же вы попались на уловки мошенников, главное — сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги". Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с полицией, возможно, написать заявление о мошенничестве.
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