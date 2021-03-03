https://ria.ru/20210303/moshennichestvo-1599688339.html

Мошенники стали обманывать россиян под видом выплат с "Госуслуг"

Мошенники стали обманывать россиян под видом выплат с "Госуслуг"

Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T06:05

2021-03-03T06:05

2021-03-03T12:33

россия

госуслуги

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594479089_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_29715994504f72460dc2fae051961aba.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян. Корреспонденту РИА Новости пришло электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта "Госуслуги": злоумышленники предлагали ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных соцвыплат.В послании были типичные для портала "Госуслуги" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В., а для идентификации — указать СНИЛС. На то, что письмо мошенническое, указывал адрес отправителя — info@mybusinessplan.ru.После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователю предлагают указать номер своей банковской карты для перевода денег.Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена: она не затратна и при этом у нее большой охват потенциальных жертв, пояснил РИА Новости эксперт Сколково — РЭШ Егор Кривошея."Можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека", — отметил он.Главными рисками в такой ситуации Кривошея назвал утечку сведений и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, СНИЛС, номер телефона, документы об имуществе, иногда — о здоровье и родственниках. "Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных", — предупредил эксперт.Если все же вы попались на уловки мошенников, главное — сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги". Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с полицией, возможно, написать заявление о мошенничестве.

https://ria.ru/20210302/telegram-1599544653.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/moshennik-1599446272.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госуслуги, общество