https://ria.ru/20210303/mordoviya-1599746581.html

Врио главы Мордовии дал старт кадровому проекту "Моя Мордовия"

Врио главы Мордовии дал старт кадровому проекту "Моя Мордовия"

Врио главы Мордовии Артём Здунов дал старт кадровому проекту "Моя Мордовия", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:41

2021-03-03T13:41

2021-03-03T13:41

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151416/82/1514168291_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_452e322a1e537dc0752598b5f62128a0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов дал старт кадровому проекту "Моя Мордовия", сообщает пресс-служба главы республики.Проект "Моя Мордовия" направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей. Победители будут включены в резерв управленческих кадров Мордовии и получат право на участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков. Организатором выступает администрация главы Республики Мордовии при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".Он отметил необходимость обновления кадрового состава республиканских органов власти. "Наша главная задача – создание благоприятных условий для достойной жизни каждого человека. Это и высокооплачиваемые рабочие места, и социальная инфраструктура. Для этого нам предстоит наводить порядок в управлении, оздоравливать финансовую систему. И мы уверены, что для этого необходимо обновление управленческого аппарата, вовлечение в него тех достойных людей, которые раньше не могли пробить себе путь в систему управления или даже не помышляли об этом", – сказал Здунов.Отмечается, что проект "Моя Мордовия" проводится по модели, которая показала свою эффективность на кадровых проектах разного масштаба. Проект состоит из четырех этапов, сочетающих дистанционные и очные испытания. Это делает его доступным для многих людей и позволяет одновременно оценить большое количество претендентов, отобрав самых сильных специалистов. Участники получают возможность бесплатно пройти экспертную проверку своих профессиональных компетенций и заявить о себе на уровне руководства региона.Подать заявку на участие можно на сайте моя-мордовия.рф до 16 апреля. К участию приглашаются граждане России в возрасте от 25 до 55 лет включительно, имеющие высшее образование и опыт управления не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет. Важным требованием к участникам является готовность к решению задач на благо Мордовии.Победители проекта получат право на участие в образовательной программе "Развитие управленческих навыков руководителя", которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной "Школы губернаторов". Все победители будут включены в резерв управленческих кадров Мордовии.

https://ria.ru/20210226/mordoviya-1599162980.html

https://ria.ru/20210220/mordoviya-1598280624.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, общество