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"Скопинский маньяк" вышел на свободу
"Скопинский маньяк" вышел на свободу
Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", в среду покинул исправительную колонию в Саратовской области после почти 17-летнего... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:19
2021-03-03T10:30
виктор мохов
скопин
саратовская область
скопинский район
рязанская область
происшествия
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ПУГАЧЕВ (Саратовская область), 3 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", в среду покинул исправительную колонию в Саратовской области после почти 17-летнего срока за похищение и изнасилование двух девушек, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского УФСИН.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что 70-летний Мохов в среду покинул колонию рано утром, после чего на поезде уехал из Пугачева домой."Третьего марта Мохов был освобожден по истечении назначенного судом срока лишения свободы", - подтвердила собеседница агентства в УФСИН.В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.По иску администрации исправительной колонии №4, где до последнего времени Мохов отбывал наказание, в отношении него после освобождения установят надзор на шесть лет по месту жительства. Мохов заявлял суду в минувшем сентябре, что намерен вернуться в родной Скопин.Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Еще он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Как следует из материалов Пугачевского районного суда, за период отбывания наказания Мохов характеризовался отрицательно, к труду относился удовлетворительно, имел одно погашенное взыскание и семь поощрений, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участие в общественной жизни отряда принимал, "подчиняясь необходимости", при этом вину в преступлении признал частично, "на путь исправления не встал".
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саратовская область
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"Он себя не чувствует виноватым": "скопинский маньяк" выходит на свободу
Житель Рязанской области Виктор Мохов почти 4 года держал девушек в подвале. Одной из них было 14, а другой – 17 лет. Он насиловал их, бил, морил голодом и травил газом. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей и подкидывал чужим людям. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В марте 2021 года срок заключения 70-летнего Виктора Мохова подошел к концу.
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виктор мохов, скопин, саратовская область, скопинский район, рязанская область, происшествия

"Скопинский маньяк" вышел на свободу

09:19 03.03.2021 (обновлено: 10:30 03.03.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
ПУГАЧЕВ (Саратовская область), 3 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", в среду покинул исправительную колонию в Саратовской области после почти 17-летнего срока за похищение и изнасилование двух девушек, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского УФСИН.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что 70-летний Мохов в среду покинул колонию рано утром, после чего на поезде уехал из Пугачева домой.
"Третьего марта Мохов был освобожден по истечении назначенного судом срока лишения свободы", - подтвердила собеседница агентства в УФСИН.
В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.
Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
По иску администрации исправительной колонии №4, где до последнего времени Мохов отбывал наказание, в отношении него после освобождения установят надзор на шесть лет по месту жительства. Мохов заявлял суду в минувшем сентябре, что намерен вернуться в родной Скопин.
Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Еще он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
Как следует из материалов Пугачевского районного суда, за период отбывания наказания Мохов характеризовался отрицательно, к труду относился удовлетворительно, имел одно погашенное взыскание и семь поощрений, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участие в общественной жизни отряда принимал, "подчиняясь необходимости", при этом вину в преступлении признал частично, "на путь исправления не встал".
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 03:26
Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
 
Виктор МоховСкопинСаратовская областьСкопинский районРязанская областьПроисшествия
 
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