https://ria.ru/20210303/mks-1599764870.html

Источник рассказал, когда на МКС загерметизируют все трещины

Источник рассказал, когда на МКС загерметизируют все трещины

Подтверждено наличие двух трещин в модуле "Звезда" Международной космической станции, они будут полностью загерметизированы к 12 марта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:04

2021-03-03T15:04

2021-03-03T15:09

земля

роскосмос

цниимаш

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Подтверждено наличие двух трещин в модуле "Звезда" Международной космической станции, они будут полностью загерметизированы к 12 марта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической корпорации."Работы по исследованию промежуточной камеры модуля "Звезда" на наличие негерметичностей завершено, обнаружено два места течи. Принято решение по их герметизации. Первая течь будет заделана с 4 по 6 марта, вторая – до 12 марта, после дополнительного исследования", - рассказал собеседник агентства.К такому решению пришла комиссия специалистов "Роскосмоса", Ракетно-космической корпорации "Энергия" (оператор российского сегмента МКС), головного научного института отрасли ЦНИИмаш и технологического института "Техномаш", Космического центра им. Хруничева (производитель модуля).Утечка на МКС была обнаружена еще в 2019 году. Первую трещину (длиной 4,5 сантиметра) в промежуточной камере модуля "Звезда" космонавты нашли в октябре 2020 года, она временно заклеена гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В конце февраля район второй возможной трещины был также временно заклеен. Экипаж в ходе переговоров с Землей сообщал о возможности существования еще четырех микротрещин.

https://ria.ru/20210303/mks-1599685876.html

https://ria.ru/20210303/kosmos-1599761633.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, роскосмос, цниимаш, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука