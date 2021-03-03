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Наука
https://ria.ru/20210303/mks-1599764870.html
Источник рассказал, когда на МКС загерметизируют все трещины
Источник рассказал, когда на МКС загерметизируют все трещины
Подтверждено наличие двух трещин в модуле "Звезда" Международной космической станции, они будут полностью загерметизированы к 12 марта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:04
2021-03-03T15:09
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роскосмос
цниимаш
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Подтверждено наличие двух трещин в модуле "Звезда" Международной космической станции, они будут полностью загерметизированы к 12 марта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической корпорации."Работы по исследованию промежуточной камеры модуля "Звезда" на наличие негерметичностей завершено, обнаружено два места течи. Принято решение по их герметизации. Первая течь будет заделана с 4 по 6 марта, вторая – до 12 марта, после дополнительного исследования", - рассказал собеседник агентства.К такому решению пришла комиссия специалистов "Роскосмоса", Ракетно-космической корпорации "Энергия" (оператор российского сегмента МКС), головного научного института отрасли ЦНИИмаш и технологического института "Техномаш", Космического центра им. Хруничева (производитель модуля).Утечка на МКС была обнаружена еще в 2019 году. Первую трещину (длиной 4,5 сантиметра) в промежуточной камере модуля "Звезда" космонавты нашли в октябре 2020 года, она временно заклеена гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В конце февраля район второй возможной трещины был также временно заклеен. Экипаж в ходе переговоров с Землей сообщал о возможности существования еще четырех микротрещин.
https://ria.ru/20210303/mks-1599685876.html
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земля, роскосмос, цниимаш, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Источник рассказал, когда на МКС загерметизируют все трещины

15:04 03.03.2021 (обновлено: 15:09 03.03.2021)
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Подтверждено наличие двух трещин в модуле "Звезда" Международной космической станции, они будут полностью загерметизированы к 12 марта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической корпорации.
"Работы по исследованию промежуточной камеры модуля "Звезда" на наличие негерметичностей завершено, обнаружено два места течи. Принято решение по их герметизации. Первая течь будет заделана с 4 по 6 марта, вторая – до 12 марта, после дополнительного исследования", - рассказал собеседник агентства.
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Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
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Утечка на МКС была обнаружена еще в 2019 году. Первую трещину (длиной 4,5 сантиметра) в промежуточной камере модуля "Звезда" космонавты нашли в октябре 2020 года, она временно заклеена гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В конце февраля район второй возможной трещины был также временно заклеен. Экипаж в ходе переговоров с Землей сообщал о возможности существования еще четырех микротрещин.
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