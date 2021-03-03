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Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
Сверление края трещины в российском сегменте МКС, к которому космонавты должны приступить в среду, не опасно, хотя временно приведет к росту утечки воздуха,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T03:13
2021-03-03T05:25
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Сверление края трещины в российском сегменте МКС, к которому космонавты должны приступить в среду, не опасно, хотя временно приведет к росту утечки воздуха, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.По его словам, ни закрытия люков между российским и американским отсеками, ни подготовки пилотируемых кораблей к экстренной эвакуации экипажа на случай ЧП не потребуется. Также не требуется, чтобы космонавт в момент сверления был одет в скафандр."Отверстие будет небольшое, и пока хоть на какое-то значительное значение давление упадет, пройдет большое время. Скажем, то отверстие, которое было обнаружено в корабле "Союз МС-09" в 2018 году, было больше", - отметил Моисеев.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.В октябре 2020 года экипаж станции нашел трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда" и временно заклеил ее. На этой неделе экипаж окончательно заделает трещину, это займет пять дней. На трещину нанесут слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", просверлят по ее краям два отверстия с помощью дрели, чтобы трещина не расползалась, получившиеся отверстия заделают клеем-мастикой, зашкурят и на трещину поставят окончательную "заплатку". Сверлить отверстия будет Сергей Рыжиков, а Сергей Кудь-Сверчков будет удалять стружку пылесосом, космонавты будут экипированы защитными очками, респираторами и резиновыми перчатками.В январе 2021 года руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что ничего страшного в трещинах на МКС нет и что он сам их заделывал, когда летал в космос.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210302/eksperiment-1599540831.html
https://ria.ru/20210228/astronavty-1599319359.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС

03:13 03.03.2021 (обновлено: 05:25 03.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Сверление края трещины в российском сегменте МКС, к которому космонавты должны приступить в среду, не опасно, хотя временно приведет к росту утечки воздуха, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"Если смотреть с технической точки зрения, то взяв сверло 0,5 миллиметра и просверлив им отверстие, имеющаяся утечка примерно утроится к моменту завершения сверления. Если сейчас утечка в сотни раз меньше аварийного значения, то даже после сверления ничего критического не произойдет. Просто нужно действовать оперативно, не оставлять на ночь. В течение часа все можно просверлить и залепить. Никаких особых угроз в этой ситуации не возникает", - сказал Моисеев РИА Новости.
По его словам, ни закрытия люков между российским и американским отсеками, ни подготовки пилотируемых кораблей к экстренной эвакуации экипажа на случай ЧП не потребуется. Также не требуется, чтобы космонавт в момент сверления был одет в скафандр.
"Отверстие будет небольшое, и пока хоть на какое-то значительное значение давление упадет, пройдет большое время. Скажем, то отверстие, которое было обнаружено в корабле "Союз МС-09" в 2018 году, было больше", - отметил Моисеев.
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Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.
В октябре 2020 года экипаж станции нашел трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда" и временно заклеил ее. На этой неделе экипаж окончательно заделает трещину, это займет пять дней. На трещину нанесут слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", просверлят по ее краям два отверстия с помощью дрели, чтобы трещина не расползалась, получившиеся отверстия заделают клеем-мастикой, зашкурят и на трещину поставят окончательную "заплатку". Сверлить отверстия будет Сергей Рыжиков, а Сергей Кудь-Сверчков будет удалять стружку пылесосом, космонавты будут экипированы защитными очками, респираторами и резиновыми перчатками.
В январе 2021 года руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что ничего страшного в трещинах на МКС нет и что он сам их заделывал, когда летал в космос.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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